 

В ДНР заявили об обстреле Донецка украинскими силовиками

20.04.2021, 6:24, Новости дня
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ВС Украины выпустили 18 мин по северным окраинам Донецка, сообщил представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

«В 18.07 и 18.20 (мск) зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины в направлении населенного пункта Спартак. Выпущено 18 мин калибром 120 и 82 миллиметра», – передает его слова РИА «Новости».

Утром в понедельник также сообщалось, что власти ДНР зафиксировали обстрелы окрестной Горловки и Донецка со стороны украинских силовиков. 14 апреля украинские военные обстреляли окраины Донецка из миномета. Также применялось стрелковое оружие.



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