Греция отложила применение вакцины J&J

В Греции национальный комитет по вакцинации принял решение отложить применение вакцины от коронавируса Johnson & Johnson до решения Европейского агентства по лекарственным средствам, об этом сообщила председатель Национального комитета по вакцинации, заслуженный профессор педиатрии Мария Теодориду.

«Решено отложить применение вакцины, которое должно было начаться сегодня. Относительно приостановки вакцинации Johnson & Johnson. Причина, упомянутая в объявлении FDA и CDC в США, это регистрация шести случаев тромбоза у женщин в возрасте от 18 до 48 лет из общего числа 6,7 миллиона привитых», – цитирует ее слова РИА «Новости». Уточняется, что власти страны намерены дождаться решения ЕАМ.

Теодориду рассказала, что эта вакцина имеет много преимуществ, «она уникальная и сделана по другой технологии. Ее проще хранить. Достаточно одной прививки, и защита начинается через 14 дней, а эффективность проявляется через 28 дней. Несмотря на большие потрясения, которые принесла эта приостановка, мы должны сосредоточиться на положительных моментах, а именно на том, что существует организованная и строгая система наблюдения, которая позволяет своевременно обнаруживать редкие осложнения и побочные эффекты».

Уточняется, что на прошлой недели в Грецию доставили 33600 доз вакцины, старт вакцинации был запланирован на 19 апреля. Также в мае ожидается еще 300 тыс. доз, в июне – 960 тыс. доз. Помимо этого, ожидается также 2,150 миллиона доз вакцины Pfizer/BioNTech в мае и 2,425 миллиона доз в июне. Компания Moderna поставит 354 тысяч доз в мае и 408 тысяч в июне. От AstraZeneca ожидают по 450 тысяч доз в месяц, сказал он.

Напомним, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США и Центр по контролю и распространению заболеваний (CDC) рекомендовали «из соображений предосторожности» временно остановить вакцинацию от коронавируса препаратом фармакологического подразделения Janssen компании Johnson&Johnson из-за возможных побочных эффектов.

9 апреля в США закрыли два центра вакцинации препаратом компании Johnson&Johnson из-за выявления побочной реакции. При этом Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) изначально якобы не нашло прямой связи между использованием вакцины Johnson&Johnson и образованием тромбов.