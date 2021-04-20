США не исключили появления «театра конфликта» в Арктике из-за влияния России

Растущее влияние РФ и изменения климата могут привести к появлению «нового театра конфликта» в Арктике, сообщил глава Госдепа Энтони Блинкен.

Он заявил, что «изменения климата могут создать новые театры конфликта». Блинкен отметил, что в феврале «российский газовый танкер впервые в истории проплыл арктическим Северным морским путем». Он указал, что еще недавно «этот маршрут был проходим лишь несколько недель в году», но «Арктика теплеет вдвое быстрее среднемирового уровня», и «этот период становится все дольше».

Блинкен сказал, что «Россия эксплуатирует эти изменения», стремясь «установить контроль над новыми пространствами, модернизирует свои базы в Арктике и строит новые, в том числе один – в 300 милях от Аляски». Кроме того, по его словам, «Китай также повышает свое присутствие в Арктике», передает РИА «Новости».

Госсекретарь заявил, что США «поместят климатический кризис в центр внешней политики» и стратегии нацбезопасности, но это не значит, что американская сторона будет игнорировать «плохое поведение» других государств, если те продемонстрируют «прогресс по климату». По его словам, «климат не является разменной картой, это наше будущее», передает ТАСС.

Напомним, Москва обеспокоена использованием Арктики в целях сдерживания РФ и стремлением Североатлантического альянса к милитаризации регион. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявлял, что Соединенные Штаты внимательно отслеживают активность РФ в Арктике и намерены отстаивать свои национальные интересы в этом регионе. В ответ пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что присутствие в Арктике – необходимый элемент военного строительства России, США не отказываются от присутствия в Арктике, и РФ не должна игнорировать этот важный регион.