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20.04.2021, 5:50, Разное
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Чешский премьер — о взрыве во Врбетице в 2014 году.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что взрыв в деревне Врбетице в 2014 году не был актом государственного терроризма. Его слова приводит ТАСС.

«Это не был акт государственного терроризма. РФ не напала на Чехию. Это было нападение на товар, который предназначался для болгарского торговца [оружием], который затем, наверное, хотел продать его», — сказал Бабиш.

Чешский премьер подчеркнул, что страна готовит правовые шаги для наказания виновных во взрыве. Он также отметил, что «присутствие агентов ГРУ» в стране недопустимо.

В субботу власти Чехии заявили о высылке 18 российских дипломатов, которые были идентифицированы как сотрудники российских спецслужб, из-за причастности разведки РФ к взрыву на складе боеприпасов в 2014 году. Власти Чехии также объявили в розыск предполагаемых сотрудников ГРУ, причастных к отравлению Сергея Скрипаля, — Александра Петрова и Руслана Боширова. Они, по данным чешских властей, в 2014 году попали в страну с поддельными молдавским и таджикским паспортами на имя Николая Попа (18 июля 1979 года) и Руслана Табарова (23 октября 1975 года).

После этого МИД РФ заявил послу Чехии в РФ Витезславу Пивоньке о высылке 20 сотрудников дипмиссии в Москве. Теперь в посольстве Чехии в РФ остались работать пять дипломатов.

Источник: Новая газета



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