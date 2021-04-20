 

Партия Зеленского потребовала разорвать дипотношения с Россией

20.04.2021, 5:30, Новости дня
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Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» потребовала разрыва дипломатических отношений с Москвой, а также призвала работающих на территории РФ украинцев вернуться в страну, говорится в заявлении фракции.

«Призываем президента Украины, верховного главнокомандующего вооруженными силами расторгнуть дипломатические отношения с Российской Федерацией, внести на рассмотрение Рады проект закона «О территориальной обороне», провести призыв резервистов в вооруженные силы и заблаговременно начать проведение мероприятий мобилизации», – говорится в заявлении, опубликованном в Facebook депутата фракции Елизаветы Богуцкой.

Парламентарии также предлагают обратиться к правительствам государств, подписавших так называемый Будапештский меморандум (Великобритании и США), с просьбой о временном направлении своих военных контингентов на территорию Украины «в качестве сдерживающего фактора возможной агрессии со стороны РФ ввиду нарушения Российской Федерацией обязательств в рамках Меморандума воздерживаться от угрозы силой или ее применения против Украины». Члены президентской фракции также предлагают обратиться к странам НАТО с предложением «временно развернуть на территории Украины подразделения противокорабельных ракет и противовоздушной и противоракетной обороны, а также боевых кораблей».

Авторы заявления отмечают, что действия РФ являются для Украины «экзистенциальной угрозой» и что украинская сторона должна воспринимать их как реальные приготовления к «расширению вооруженной агрессии». Кроме того, депутаты призвали «соотечественников, украинский бизнес, проживающих и работающих на территории Российской Федерации и ее государств-сателлитов по возможности завершить свои дела и вернуться на Украину».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что киевский режим является «сплошной импортной антиукраинской голограммой» и не учитывает национальные интересы Украины.

Напомним, в Киеве прозвучала новая серия заявлений о готовности ВСУ «идти в наступление» в Донбассе и о том, что РФ якобы сконцентрировала огромные военные силы на границе с Украиной.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, с чем связано наращивание военного присутствия на границах с Украиной и переброска военных в Крым, заявил, что РФ перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Он добавил, что РФ принимает меры для обеспечения безопасности своих рубежей, по периметру которых отмечается активность НАТО.



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