В партии Зеленского открестились от призыва разорвать дипотношения с Россией

Призыв разорвать дипломатические отношения с Россией является мнением отдельных депутатов украинской партии «Слуга народа», а не ее официальной позицией, сообщила депутат пропрезидентской партии Ирина Верещук.

Она назвала заявление «несогласованным», его не обсуждали «на фракции». «Мы в партийном чате коротко обменялись мыслями, и я поддерживаю мнение коллег, что необходимо координировать свои действия с МИДом, а также с президентом», – приводит ее слова РИА «Новости» со ссылкой на ICTV.

Верещук подчеркнула, что президент Украины Владимир Зеленский «делает все возможное и невозможное, чтобы была объединенная поддержка западного мира».

Комментируя предложение разорвать дипотношения, Верещук сказала, что «в данном случае эмоции имеют место». «Мы депутаты, каждый имеет право обнародовать заявления, которые считает необходимым, но в данном случае это не позиция фракции», – заверила она.

Напомним, парламентарии из партии «Слуга народа» потребовали разрыва дипломатических отношений с Москвой, а также призвали работающих на территории РФ украинцев вернуться на Украину.