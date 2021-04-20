 

Пентагон призвал Москву «прояснить намерения» относительно Украины

20.04.2021, 5:30, Новости дня
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США хотят лучше понять, каковы намерения РФ в отношении Украины, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, призвав Москву быть более транспарентной.

Он призвал Россию «прояснить свои намерения», «прекратить провокации и сделать вклад в безопасность и стабильность региона, будучи, для начала, более транспарентной в том, что делает». Кирби считает, что у границ Украины российских войск сейчас «определенно больше, чем в 2014 году». «Русские объясняли это учениями, но для нас это не совсем очевидно», – приводит его слова РИА «Новости».

Кирби также заявил, что сами США перебросили американские истребители в Польшу в рамках учений, «это не конкретная реакция на то, что происходит на границе с Украиной или в Крыму», а «вполне рутинная» операция – у США есть «ротационное присутствие в Польше». По его словам, переброска истребителей – «часть этого ротационного элемента подготовки», передает ТАСС.

Напомним, Кирби уже не раз выражал мнение, что России нужно быть более транспарентной касательно происходящего наращивания сил в Крыму и вдоль восточной границы Украины. Москва в ответ подчеркивала, что РФ вольна передвигать вооруженные силы по стране на свое усмотрение.



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