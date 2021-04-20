«Надо оставаться на свободе, иначе ты бесполезен»
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Владимир Милов из Вильнюса — о решении уехать и планах борьбы.
Соратник оппозиционера Алексея Навального Владимир Милов уехал из РФ в Европу на фоне преследований организаций Навального. Он сказал, что занимается «международными связями» с целью оказать давление на власти РФ и добиться освобождения Алексея Навального из колонии.
Ирина Воробьева узнала у политика, почему он решил уехать именно сейчас и какие дальнейшие планы у соратников Навального, если ФБК* признают экстремистской организацией.
*внесен Минюстом в перечень НКО, выполняющих функцию иностранных агентов
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Источник: Новая газета
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