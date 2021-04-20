 

Мнение: Любовь. Смерть. Роботы. Сезон 2

20.04.2021, 4:54, Разное
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Вышел трейлер 2-го сезона анимационной фантастической анталогии "Любовь. Смерть. Роботы".
Как и ранее, это более 10 серий, каждая из которых рассказывают небольшую фантастическую историю, в различном рисовке или CGI.
Все равно как сборник фантастических рассказов купил и прочитал.
Разумеется, качество таких "рассказов" разнится, но некоторые прямо весьма недурственные. Стоит отметить, что одна из серий вошедших в анталогию делалась отечественными аниматорами.

Посмотрим, что будет на этот раз.
Все серии выйдут оптом 14 мая.
Всего будет 3 сезона, 3-й выйдет в 2022-м году.

Источник: Colonel Cassad



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