 

США сочли российский запрет на проход кораблей в Черном море эскалацией

20.04.2021, 4:36, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

США обеспокоены намерением РФ блокировать проход иностранных военных кораблей и государственных судов в некоторых частях Черного моря, сообщил Госдеп.

«У РФ есть послужной список агрессивных действий против украинских судов и воспрепятствования доступа к украинским портам в Азовском море, что влияет на международную торговлю Украины», – приводит РИА «Новости» текст заявления.

В американском ведомстве назвали решение Москвы очередным «примером неспровоцированной эскалации» в рамках «кампании», которую РФ якобы ведет «с целью подорвать и дестабилизировать» ситуацию на Украине. Кроме того, такая ситуация «вызывает особенное беспокойство» у США в связи с «вызывающими доверие сообщениями о наращивании военного присутствия России» у границ с Украиной, передает ТАСС.

Госдеп заявил, что «продолжающаяся сдержанность Украины перед лицом российских провокаций заслуживает похвалы». США призвали Москву «прекратить угрозы судам в регионе и обратить вспять наращивание сил».

Напомним, по данным бюллетеня управления Минобороны, «временно, с 21.00 24 апреля по 21.00 31 октября, приостанавливается осуществление права мирного прохода через территориальные воды РФ для иностранных военных кораблей и других государственных судов» в трех районах Черного моря. Керченский пролив и подход к нему, по данным бюллетеня, не попадает в указанные зоны.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

11.07 / Минивэн Volkswagen Viloran пользуется ажиотажным спросом в Китае

29.06 / Новая трудовая неделя в России будет короткой

17.09 / В перестрелке полиции с преступниками в Мексике погиб ребенок

01.09 / В США для голосования на выборах хотели зарегистрировать умершего 12 лет назад кота

11.09 / Сильный взрыв прогремел в окрестностях иорданского города Аз-Зарка

26.09 / Китайский робот создает живые ткани внутри организма человека

28.12 / Песков заявил, что Путин привьется от коронавируса

11.03 / Россияне признались в неспособности защитить персональные данные в Сети

12.09 / Европа согласилась дать отпор США по иранской ядерной сделке

02.10 / Мишустин назвал самую главную на Земле профессию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика