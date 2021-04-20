И.о. премьера Ливана призвал «арабских братьев» спасти его страну

Ситуация в Ливане ухудшается и выхода из кризиса не видно, сообщил и.о. главы правительства страны Хасан Диаб.

По его словам, «Ливан погружается все глубже в темный туннель, из которого не видно выхода». Ливан уже обратился за помощью к Катару и «будет пытаться достучаться до других арабских братьев». Диаб сказал, что «тонущий Ливан нуждается в спасательном круге, но не может получить помощи от международного сообщества из-за задержки с формированием нового кабинета». Он пояснил, что экономический коллапс вызван «ошибочной политикой заимствования» и коррупцией, которая царила среди ливанских властей «на протяжении десятилетий», передает ТАСС.

Напомним, Ливан включен ООН в список стран, которым угрожает острый голод. Министр иностранных дел РФ Серей Лавров заявил, что Москва обеспокоена политической ситуацией в Ливане и готова продолжать помогать государству в оздоровлении экономики.