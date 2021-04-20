 

И.о. премьера Ливана призвал «арабских братьев» спасти его страну

20.04.2021, 4:36, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ситуация в Ливане ухудшается и выхода из кризиса не видно, сообщил и.о. главы правительства страны Хасан Диаб.

По его словам, «Ливан погружается все глубже в темный туннель, из которого не видно выхода». Ливан уже обратился за помощью к Катару и «будет пытаться достучаться до других арабских братьев». Диаб сказал, что «тонущий Ливан нуждается в спасательном круге, но не может получить помощи от международного сообщества из-за задержки с формированием нового кабинета». Он пояснил, что экономический коллапс вызван  «ошибочной политикой заимствования» и коррупцией, которая царила среди ливанских властей «на протяжении десятилетий», передает ТАСС.

Напомним, Ливан включен ООН в список стран, которым угрожает острый голод. Министр иностранных дел РФ Серей Лавров заявил, что Москва обеспокоена политической ситуацией в Ливане и готова продолжать помогать государству в оздоровлении экономики.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.09 / Стала известна причина смерти писателя Крапивина

15.01 / BI – Нацгвардия США попросила не жертвовать деньги спящим на полу Капитолия бойцам

11.07 / СК возбудил дело после взрыва газа в жилом доме в Нижнем Новгороде

29.09 / Минюст Украины изменил правила распорядка в СИЗО. Разрешили холодильники, мультиварки и тренажеры

10.01 / Карантинный режим повторно решили ввести на Кипре

22.08 / Мясников оценил поведение Ефремова в суде

16.12 / В России хотят запретить “треш-стримы” после смерти женщины во время одного из них

20.08 / «Не взрыв, а пшик» — пытаясь ввести санкции против Ирана, США рискуют дипломатической изоляцией

20.03 / Конгрессмен – весь Вашингтон знает, что при каждом рукопожатии Харрис проверяет пульс Байдена

21.02 / Во Львове злоумышленник пытался спрятаться от полиции, закопав себя в снег

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика