Росатом счел исключение из тендера на достройку АЭС в Чехии политическим

Исключение Росатома из тендера на расширение АЭС «Дукованы» в Чехии является политически ангажированным, сообщила российская госкорпорация.

Росатом назвал решение властей Чехии «нерыночным», оно «не способствует развитию взаимовыгодного сотрудничества». Госкорпорация выразила сожаление и отметила, что «российский и чешский атомно-промышленные комплексы имели серьезные перспективы развития», в том числе в третьих странах.

Указывается, что предложение РФ по АЭС «Дукованы» предусматривало включение сотен чешских и европейских компаний в проект, могли быть «заключены контракты на миллиарды евро». «Исключая Росатом из тендера, чешские власти исключают в первую очередь свою национальную промышленность», – приводит ТАСС текст заявления.

Напомним, после того, как Прага заявила, что подозревает спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году, правительство Чехии исключило госкорпорацию Росатом из числа кандидатов на допуск к тендеру на строительство нового энергоблока АЭС «Дукованы».