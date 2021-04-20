Мнение: Коучи-индукторы

В продолжение сегодняшнего поста о весенних коучах я вынуждена подробней разобрать бред, который мы пытались обсудить в комментариях.

Ссылки на теории о могущественных нейронных сетях, которые можно сформировать силой воображения и они будут ловить волшебных щук и золотых рыбок, встречаются очень часто. Ни один визуализатор сейчас не обходится без этих ссылок.

Визуализаторы обещают, что, если человек представит себя богатым, у него как крылья на спине вырастут в мозгу нейронные связи, позволяющие ему зарабатывать много денег.

И многие люди слушают их как дикари, никогда не читавшие книжек.

Нейронные связи – это любые связи между нервными клетками. Нейрон – это нервная клетка, а связи между такими клетками – это нейронные связи.

Нейронная связь – не обязательно что-то положительное. Нейронные связи могут быть и вредными.

При психических болезнях образуются патологические нейронные связи.

Например, при шизофрении поток нейромедиатора дофамина такой сильный, что человек не может отличить воображаемое от реального. У него образуется много лишних нейронных связей, которые позволяют анализаторам делать вывод, что мысленные голоса – это реальные внешние голоса, а образы, приходящие в голову, реальные внешние образы.

Для уменьшения галлюцинаций при шизофрении используют нейролептики. Это вещества, которые снижают уровень дофамина и мешают поддерживать патологические нейронные связи.

Обрывать такие связи нужно, а не выращивать по совету визуализаторов.

Нормальные нейронные связи – те, которые служат наилучшей адаптации, позволяют наиболее точно и реалистично отражать и анализировать происходящее в реальности, чтобы заниматься продуктивным планированием и реализацией.

Помогают ли галлюцинации богатства и власти стать богаче и влиятельней?

Галлюцинации – это симптом психического заболевания, часто очень тяжелого и неизлечимого, несовместимого с нормальной жизнью. Иллюзии и псевдогаллюцинации – более легкая степень того же расстройства адаптации.

Ни один из наполеонов, страдавших бредом величия, не выиграл ничего хорошего, несмотря на множество нейронных связей, позволявших ему считать себя действительным императором.

Бред величия – это то самое представление о собственной грандиозности и уверенность в том, что Вселенная выполняет любые желания.

В настоящее время участились случаи бреда величия на фоне маниакального синдрома разной этимологии, биполярного расстройства, смешанной депрессии и приема антидепрессантов, особенно неконтролируемого, экспериментов с диетами и психоактивными веществами.

Но есть еще один важный момент, о котором пока мало кто говорит.

Особенное распространение сейчас получил так называемый индуцированный психоз.

Индуцированный психоз подробно описал Бехтерев (“Внушение и его роль в общественной жизни”). Но и другие авторы уделяли внимание этому интересному явлению. Однако, все авторы, описывающие индуцированный психоз, отмечали его как редкое явление.

Но сейчас, благодаря Сети, это явление становится все более и более распространенным.

Индуцированный психоз – это в буквальном смысле заражение психическим заболеванием, которое передается от индуктора (нездорового человека с маниакальным синдромом) одному или группе реципиентов.

Маниакальный синдром определяет триада признаков:

1. Гипертимия (неадекватное повышение настроения)

Неадекватное – это значит не соответствующее реальной ситуации. Не причин для безудержного восторга, а человек с маниакальным синдромом чувствует эйфорию и кричит об этом, призывая окружающих учиться у него состоянию счастья.

Учиться нужно адекватному восприятию реальности, а не искаженному.

Кто объяснит, почему только адекватное восприятие способствует продуктивной деятельности? Продуктивная деятельность – та, что приносит продукт, то есть материальный, интеллектуальный и физический результат.

2. Тахипсихия (скачки идей и быстрая смена мыслей)

Выглядит это примерно вот так.

Человек с тахипсихией пишет так, будто его разрывает от избытка эмоций. Он похож на принимающего психоактивные вещества, а еще похож на того, кому необходимы нейролептики для равновесия.

3. Гипербулия (неадекватное повышение активности)

Неадекватная активность – та, которая приносит ущерб человеку. Иногда значительный ущерб.

Я приведу фрагмент из упомянутой книги Бехтерева (глава “Эпидемия малеванщины”) как пример такой неадекватной активности.

А вы опишите, что за нейронные связи образовались у людей, зараженных индуктором.

“Для всякого непосвященного наблюдателя может, конечно, показаться странным, что заведомо душевнобольной, каким является Малёванный, мог найти себе поклонников, хотя бы и из простого народа.

Как бы ни был неразвит простой народ, но он чуток к основным религиозным догматам и логическим путем всегда с негодованием отвергает мысль, что какой-то безграмотный мещанин является Христом, Богом-Отцом, Духом Святым, а евангельский Христос есть только миф.

Но внушение делает другое, укрепляя в окружающих Малёванного лицах, склонных к религиозным возбуждениям, те самые мысли, которые проповедует Малёванный как по отношению к самому себе, так и по отношению к окружающим. В результате развивается психопатическая эпидемия, принявшая грозные размеры и потребовавшая вмешательства властей.

По описанию проф. И. А. Сикорского, эта эпидемия проявилась в ненормальном настроении духа, выражавшемся необычайным благодушием, нередко переходившем в экзальтированное радостное состояние, не обусловленное какими-либо внешними мотивами, вообще жизнерадостным настроением и особенною чувствительностью.

Точнее выражаясь, малёванцы чувствовали себя как беззаботные дети, находящиеся в радостном или праздничном настроении духа.

Их идеи, а равно и поступки и действия вполне соответствуют их жизнерадостному настроению. Считая Малёванного за Спасителя и веря его проповеди, они живут в ожидании кончины мира, которую признают благоприятной переменой своего существования. Человек тогда не будет умирать, не будет ни заботиться, ни трудиться, так как все за него будет устроено Богом.

Они признают себя избранниками в виду того, что они первые приняли новую веру и поэтому получат лучшую часть в будущем, тогда как все те, кто не хотел уверовать, будут осуждены на Страшном Суде.

В силу этих ожиданий Страшного Суда, они отказываются от труда и заботы, предоставляя и то, и другое неверующим; они продали или раздарили свое имущество, дабы не иметь в этом отношении никаких забот.

Свои поля они оставили не обсемененными под влиянием той же идеи предстоящего Страшного Суда. Дело дошло до того, что многие даже продали молочный скот и стали покупать молоко для своих детей у православных.

На вопрос о причине безделья со стороны малёванцев можно было получить иногда следующий характерный ответ:

“Если в мое сердце Отец или Дух (то есть Отец Небесный или Дух Святой) вложит желание, я исполню это желание”.

Точно так же в объяснение своих нелепых или бессмысленных поступков нередко можно было слышать не менее характерное заявление:

“Я чувствую, что Отец внушил мне, я чувствую, что Он побуждает меня так поступить, и т. п.”.

Дальнейшей особенностью малёванцев является состояние психической усталости, пассивности или задержки воли с преобладанием над ней чувства. В силу этого малёванцы отличаются уступчивостью, слабостью, бездеятельностью, недостатком сдерживающей воли и неспособностью подавлять слезы. Душевнобольной Малёванный, по мнению малёванцев, есть истинный Бог и Спаситель мира, который установит новый порядок устройства вселенной, в силу чего Малёванный сделался предметом богопочитания. Вместе с тем резкую болезненную особенность малёванцев представляют обманы чувств и судорожные движения.

По словам проф. И. А. Сикорского, “размеры, в которых малёванцы подвержены галлюцинациям, можно назвать исключительными. Галлюцинации относятся главным образом к сфере обонятельной. Таких лиц среди малеванцев, которые не имели бы галлюцинаций, немного; большая часть имеет галлюцинации по временам”.

Нередко галлюцинации обоняния будят спящего человека, и он просыпается, чувствуя дивные запахи и испытывая необыкновенную радость.

Обыкновенно появившееся таким образом радостное состояние уже не покидает человека.

У многих галлюцинации повторялись часто.

В общем, “до 80% исследованных лиц имели галлюцинации обоняния, из которых многие описывают свои галлюцинации весьма подробно”. “Случалось, что в присутствии комиссии, посещавшей малеванцев, особенно среди религиозного или молитвенного настроения, многие из них одни за другими начинали жадно обнюхивать свои руки, свое платье, окружающий воздух и прочие предметы, ища источника приятных запахов, которыми, как им казалось, наполнено было помещение. По рассказам всех, имевших обонятельные галлюцинации, запахи были приятными. Одни называли эти запахи сладкими, другие ароматическими, иные неземными, божественными, иные наконец заявляли, что “пахнет Св. Духом””.

“Второе место после обонятельных галлюцинаций у малеванцев занимали галлюцинации общего чувства, например, чувство легкости, воздушности своего тела, или его бестелесности, чувство как бы отделения от земли и поднятия на воздух.

У некоторых малеванцев случались галлюцинации слуха и зрения (слышание повелений Бога, шепот Св. Духа, видение отверстого неба и его небожителей, появление звезд разнообразных цветов, необыкновенной величины и ярких или необычное озарение и прыгание звезд и т. п.).

У большей части малеванцев галлюцинации являлись эпизодически, один-два раза и затем исчезали, а у некоторых галлюцинации возобновлялись от времени до времени; у немногих, наконец, галлюцинации оставались в виде постоянного симптома”.

Наблюдаемые у малеванцев “судорожные движения проявляются в трех видах. Наименее частый вид судорог, это – крик, хохот, всхлипывание, судорожные слезы, икота, отрыжка и иные судорожные формы, свойственные малой истерии.

Но самой частой формой судорог являются также свойственные большой истерии разнообразные ритмические и подражательные движения, соответствующие различным профессиональным и привычным движениям и жестам, большею частью однообразных у одного и того же лица.

Хотя истерические судороги весьма различны по своему внешнему виду, но наиболее часто наблюдается следующая общая картина: среди общего шума, крика и беспорядка одни падают, как сраженные молнией, другие восторженно или жалобно кричат, плачут, прыгают, хлопают в ладоши, бьют себя по лицу, дергают себя за волосы, стучат в грудь, топают ногами, пляшут, издают всевозможные звуки и возгласы, отвечающие разнообразным эмоциональным состояниям радости, счастью, отчаянию, страху, ужасу, удивлению, мольбе, выражению физической боли, обнюхиванию, смакованию и т. д., то наконец подражают собачьему лаю, конскому ржанью и другим диким звукам”. “Судорожные движения нередко длятся до изнеможения субъекта”.

Нетрудно видеть, что как настроение духа, так и ряд бредовых идей, а также обманы чувств и наконец судорожные проявления в общем носят такое сходство как между собою, так и с явлениями, обнаруживаемыми распространителем секты, Малёванным, что не подлежит сомнению, что мы имеем здесь дело с явлением привитым, то есть обусловленным преимущественно внушением и самовнушением.

Проф. И. А. Сикорский, бывший на самых радениях, или молитвенных собраниях малеванцев, сам высказывается в том смысле, что вероятно у некоторых субъектов, особенно среди общих молитвенных собраний, обонятельные галлюцинации возникают путем внушений. Но, прибавляет он, “несомненно, что у весьма многих малеванцев галлюцинации совершенно самостоятельны и непосредственны и обусловливаются лишь состоянием организма и нервных центров, а не внешними воздействиями”.

С этим последним объяснением однако вряд ли можно согласиться безусловно. Не подлежит сомнению, что состояние организма и нервных центров составляет благоприятную почву для развития психопатических явлений, но характер последних, то есть настроения, бредовых идей и галлюцинаций, в данном случае представляет в такой степени стереотипное сходство даже в мелочах, что признать их самостоятельными, а не обусловленными, по крайней мере, в значительной мере взаимовнушением или самовнушением представляется невозможным. Равным образом и проявление судорог носит несомненные признаки зависимости их от взаимовнушения и самовнушения, как видно из самого развития их на молитвенных собраниях.

По заявлению проф. И. А. Сикорского, “сами малеванцы придают значение судорожным проявлениям, считая их несомненным действием Божественного начала в человеке.

Находясь на молитвенных собраниях, они ждут наступления судорог у кого-нибудь из присутствующих, радуются виду судорог, оживляются и восторгаются картиною судорог и при первом появлении судорог во всем собрании начинается общий подъем возбуждения и ликования.

Обыкновенно судороги появляются у малеванцев, когда они становятся на молитву, реже при других условиях.

Но особенно часты и сильны бывают судороги в собраниях; всего же резче они проявляются в общих молитвенных собраниях”, когда условия для взаимного внушения становятся наиболее благоприятными.

О значении самовнушения и внушения в развитии судорог свидетельствует между прочим и тот факт, что, несмотря на заразительность истерических припадков для взрослых, особенно мужчин, на детях они отражаются весьма мало, в особенности в возрасте от 3 до 8 лет. Это обстоятельство легко уяснить себе, если принять в соображение, что дети в выше указанном возрасте не могут проникнуться тем же религиозным возбуждением, как и взрослые, и, само собою разумеется, не могут также усвоить себе идею, что судороги являются свидетельством сошествия Св. Духа на человека.

Равным образом, следя за развитием отдельных случаев помешательства во время этой психопатической эпидемии, нетрудно убедиться, что, благодаря необычайной психической восприимчивости, и здесь большое значение имеет как внушение, так и самовнушение. Прежде всего, читая описание этих случаев, нетрудно убедиться в большом сходстве психопатических явлений, особенно бредовых идей и обманов чувств, наблюдаемых у различных лиц, с теми явлениями, с которыми мы познакомились у душевнобольного Кондрата Малёванного. С малыми различиями здесь дело идет также о повышенном настроении духа, об ощущении радости в сердце, о превращении своей личности в святого или пророка, о слышании приятных неземных запахов, об отделении тела от земли, о тех или других видениях на небе, о слышании небесного голоса, о просветлении ума и об уразумении евангельских и библейских истин, о призвании к покаянию, о повелении проповедовать и пр. и пр. Благодаря восприимчивости такого рода психических натур, нетрудно проследить и в отдельных случаях, какую огромную роль играет внушение или самовнушение в развитии их болезненных проявлений”.