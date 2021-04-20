 

Мнение: Что плохого было в пионерии?

20.04.2021, 4:14, Разное
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Каждый год 19 мая вспоминаю свое советское пионерское детство. И «Артек», где мне довелось побывать в 1976 году…  Именно поэтому Крым для меня до сих пор пионерский и советский…. Сегодня, ровно за месяц до 19 мая,  почему-то вспомнилась пионерия…

Каждый раз, уже взрослым, прилетая в Крым, тоже вспоминаю пионерию…

Так было в 90-х, в 2000-х, после возвращения Крыма…

Признаюсь, не помню ничего плохого в своем советском пионерском детстве. Может, не помню только потому, что забыл?

Может, кто помнит, что плохого было в пионерии?

Источник: Ирек Муртазин



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