Мнение: Что плохого было в пионерии?

Каждый год 19 мая вспоминаю свое советское пионерское детство. И «Артек», где мне довелось побывать в 1976 году… Именно поэтому Крым для меня до сих пор пионерский и советский…. Сегодня, ровно за месяц до 19 мая, почему-то вспомнилась пионерия…

Каждый раз, уже взрослым, прилетая в Крым, тоже вспоминаю пионерию…

Так было в 90-х, в 2000-х, после возвращения Крыма…

Признаюсь, не помню ничего плохого в своем советском пионерском детстве. Может, не помню только потому, что забыл?

Может, кто помнит, что плохого было в пионерии?

—