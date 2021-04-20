Мнение: Остановись и прочти!

Важное объявление в США. Угадай, за какую партию и за какого кандидата голосует автор.

Мы направляем оружие на посетителей в масках. Снимите маску перед тем, как войти.

Уведомление.

Это политически некорректное место.

Мы говорим – счастливого Рождества.

Единая нация под Богом.

Мы приветствуем наш флаг и благодарим наши войска.

Если это оскорбляет вас – уходите.

Абсолютно никаких исключений!

Если вы проголосовали за Байдена и демократов

пожалуйста, перенесите свой бизнес в другое место.

Оружие приветствуется в помещениях.

Пожалуйста, держите все оружие в кобуре,

за исключением необходимости,

в этом случае – ценится разумная меткость.

https://vott.ru/entry/588402 – цинк

Плюс еще до кучи немного уже отечественного трэша.



Важное уточнение насчет клещей.



Исторические открытия в детском саду №178 в Магнитогорске.

Если надпись СССР последовательно удалять, то через пару поколений Гагарин может оказаться гражданином разных стран.



Новости чипирования. Пока всех отвлекают коронавирусом, настоящая угроза таится в маникюрных салонах.



Грех интернетзависимости в монастыре близ Твери. Использовать Apple это грех, а вот Samsung и Redmi Note – ничего страшного.



"Русский" Познер о "нерусском" Пушкине. Когда он уже отъедет куда-нибудь? Во Францию, например.

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