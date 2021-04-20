 

Мнение: Остановись и прочти!

20.04.2021, 4:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Важное объявление в США. Угадай, за какую партию и за какого кандидата голосует автор.

Мы направляем оружие на посетителей в масках. Снимите маску перед тем, как войти.
Уведомление.
Это политически некорректное место.
Мы говорим – счастливого Рождества.
Единая нация под Богом.
Мы приветствуем наш флаг и благодарим наши войска.
Если это оскорбляет вас – уходите.

Абсолютно никаких исключений!
Если вы проголосовали за Байдена и демократов
пожалуйста, перенесите свой бизнес в другое место.

Оружие приветствуется в помещениях.
Пожалуйста, держите все оружие в кобуре,
за исключением необходимости,
в этом случае – ценится разумная меткость.

https://vott.ru/entry/588402 – цинк

Плюс еще до кучи немного уже отечественного трэша.


Важное уточнение насчет клещей.


Исторические открытия в детском саду №178 в Магнитогорске.
Если надпись СССР последовательно удалять, то через пару поколений Гагарин может оказаться гражданином разных стран.


Новости чипирования. Пока всех отвлекают коронавирусом, настоящая угроза таится в маникюрных салонах.


Грех интернетзависимости в монастыре близ Твери. Использовать Apple это грех, а вот Samsung и Redmi Note – ничего страшного.


"Русский" Познер о "нерусском" Пушкине. Когда он уже отъедет куда-нибудь? Во Францию, например.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

05.12 / «Мы все про…ехали»

26.08 / Мнение: Немного о пид… о свидетелях Навального и Европе

17.07 / Парламентские амбиции: сможет ли партия Прилепина попасть в Думу

30.10 / Начались продажи флагмана Xiaomi Redmi K30S Ultra на международном рынке

18.04 / Мнение: Утечка

24.02 / Под Москвой судят уронивших дерево на женщину мужчин

06.09 / Город против врачей

01.04 / Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс привились от коронавируса и даже в этом нашли повод для взаимных шуток

11.02 / Актер Даниил Белых ответил на вопросы по поводу седьмого сезона «Сватов»

20.02 / В России зарегистрировали новую вакцину от коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика