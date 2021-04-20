Мнение: Остановись и прочти!
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Важное объявление в США. Угадай, за какую партию и за какого кандидата голосует автор.
Мы направляем оружие на посетителей в масках. Снимите маску перед тем, как войти.
Уведомление.
Это политически некорректное место.
Мы говорим – счастливого Рождества.
Единая нация под Богом.
Мы приветствуем наш флаг и благодарим наши войска.
Если это оскорбляет вас – уходите.
Абсолютно никаких исключений!
Если вы проголосовали за Байдена и демократов
пожалуйста, перенесите свой бизнес в другое место.
Оружие приветствуется в помещениях.
Пожалуйста, держите все оружие в кобуре,
за исключением необходимости,
в этом случае – ценится разумная меткость.
https://vott.ru/entry/588402 – цинк
Плюс еще до кучи немного уже отечественного трэша.
Важное уточнение насчет клещей.
Исторические открытия в детском саду №178 в Магнитогорске.
Если надпись СССР последовательно удалять, то через пару поколений Гагарин может оказаться гражданином разных стран.
Новости чипирования. Пока всех отвлекают коронавирусом, настоящая угроза таится в маникюрных салонах.
Грех интернетзависимости в монастыре близ Твери. Использовать Apple это грех, а вот Samsung и Redmi Note – ничего страшного.
"Русский" Познер о "нерусском" Пушкине. Когда он уже отъедет куда-нибудь? Во Францию, например.
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Источник: Colonel Cassad
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