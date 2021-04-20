 

Пособие по безработице в связи с карантином будут выплачивать не больше 270 дней – Госцентр занятости Украины

20.04.2021, 3:56, Новости дня
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По ее словам, размер пособия зависит от трудового стажа и официальной зарплаты на предыдущем месте работы.

“Если рабочий стаж до двух лет, предполагается помощь в размере 50% от дохода. Стаж от двух до шести лет – 55%, от шести до 10 – 60%, а если стаж свыше 10 лет – 70%”, – рассказала Жовтяк.  

При этом, размер выплат постепенно будет уменьшатся: в первые 90 дней – 100%, следующие 90 дней – 80%, в дальнейшем – 70%, добавила директор Госцентра.

По словам Жовтяк, максимальная помощь по безработице не может превышать четырехкратный размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц (на апрель 2021 года – 2270 грн) – 9080 гривен.

В то же время, в случае двукратного отказа безработного от предложенной подходящей работы его регистрация в центре занятости прекращается.

Контекст:По данным Госслужбы занятости, на 1 января на учете состояло 459 тыс. безработных. Половина из них – с высшим образованием, 30% – молодежь до 35 лет и 29% – лица в возрасте от 35 до 44 лет.
Согласно данным Госслужбы статистики Украины, опубликованным 24 марта, количество занятого населения в возрасте 15 лет и старше в IV квартале 2020 года составило 15,7 млн человек, а безработных – 1,8 млн человек. Уровень безработицы среди людей в возрасте 15 лет и старше составил 10,1% (в первом квартале – 8,5%, во втором квартале – 9,8%, в третьем квартале – 9,5%).
Жовтяк сообщала в интервью изданию “Факты”, что на 7 апреля 2021 года, на учете в Госцентра занятости состояло 429 тыс. безработных украинцев. В то же время, в начале месяца в базе данных центра было 77 тыс. актуальных вакансий.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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