Папины копии: три дочки Ивана Урганта

Иван Ургант и его супруга Наталья Кикнадзе знакомы еще со школьной

скамьи. Телеведущий и его возлюбленная учились в одном классе. Поговаривают,

что Иван уже тогда питал нежные чувства к Наталье, но та не воспринимала его серьезно.

После выпускного пути Урганта и Кикнадзе разошлись.

Телеведущий женился на Карине Авдеевой. Наталья, в свою очередь, стала супругой бизнесмена Теймураза Куталиа и родила двоих детей – сына Нико и дочь Эрику.

Ургант и Кикнадзе встретились вновь только спустя десять лет. К

тому моменту они оба были в разводе. Старые чувства вспыхнули вновь – Иван и

Наталья стали парой, а спустя время съехались. Долгое время телеведущий и его

избранница не регистрировали отношения.

15 мая 2008 года у влюбленных родилась

дочь Нина. Девочку назвали в честь бабушки Ивана, народной артистки России Нины

Николаевны Ургант. Нина-младшая растет копией своего знаменитого папы.

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21 сентября 2015 года в семье родилась еще одна девочка.

Малышку назвали в честь матери Ивана – Валерией. Кроха, как и ее сестра, тоже унаследовала папины черты.

Появление второго общего

ребенка заставило Урганта и Кикнадзе оформить отношения официально и обвенчается.

Церемония проходила в Никольском соборе Санкт-Петербурга. Мероприятие было

тайным, присутствовали только самые близкие родственники.

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Иван Ургант ответственно относится к родительству, себя он

считает строгим папой. Знаменитость иногда повышает голос на детей, правда,

всегда ругает себя за подобные эмоциональные вспышки.

У телеведущего сложились отличные отношения с отпрысками Кикнадзе

от первого брака. Сын Натальи, Нико, живет с родным отцом, поэтому Иван видит парня редко.

Между тем Эрику шоумен воспитывает с пяти лет и считает родной. В интервью

Ургант называет себя папой трех девочек.

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Падчерице Ивана Урганта уже 20 лет. Она живет и учится в Нью-Йорке.

На чужбине Эрика попробовала свои силы в модельном бизнесе. Практически каждый день

девушка общается по видеосвязи с мамой, отчимом и сестрами. С родителями у Эрики

отличные отношения, между тем их взгляды на окружающую действительность не

всегда совпадают. “Им может что-то не нравиться, но они никогда меня ни от

чего не отговаривают”, – сообщила старшая наследница шоумена в недавнем

интервью.

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У Эрики есть возлюбленный по имени Муса. Избранник девушки

темнокожий. Пара участвует в антирасистских акциях. Наследница Урганта мечтает

жить в мире, где национальность и цвет кожи неважны. “Пора стать

антирасистом и искоренять эту проблему в себе, в обществе”, – рассудила

Эрика.