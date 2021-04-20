Чехия исключила Росатом из кандидатов на строительство АЭС

Правительство Чехии исключило госкорпорацию Росатом из числа кандидатов на допуск к тендеру на строительство нового энергоблока АЭС «Дукованы», сообщил вице-премьер республики Карел Гавличек.

«Российская фирма Росатом в свете новой известной информации не будет участвовать в тендере», – передает слова чешского вице-премьера РИА «Новости».

По словам Гавличека, члены правительства единогласно проголосовали за исключение Росатома из числа кандидатов. Участие в тендере примут американская компания Westinghouse, французская EdF и южнокорейская KHNP. Победитель тендера станет известен не позднее 2024 года, строительство энергоблока запланировано на 2029 год.

В субботу стало известно, что Чехия высылает 18 сотрудников посольства России, которые, по утверждению местных спецслужб, являются офицерами российской разведки. Власти Чехии подозревают спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. В тот же день полиция Чехии сообщила, что россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых Лондон считает подозреваемыми в отравлении Скрипалей, объявлены в розыск. Полиция пояснила, что Петрова и Боширова объявили в розыск в рамках расследования «обстоятельств серьезного преступления».

В ответ Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, дипломаты покинули Россию 19 апреля.