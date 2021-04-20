 

Ургант пофантазировал на тему сверхспособностей космонавтов

20.04.2021, 3:42, Новости дня
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Ведущий программы «Вечерний Ургант» Иван Ургант рассказал, какие три сверхспособности, по его мнению. нужны российским космонавтам.

Исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко рассказывал, что Роскосмос планирует изучить вопрос, как на уровне генной инженерии и клеточных технологий изменить организм человека для полетов в дальний космос. Планируется создание медицинских препаратов, которые помогут организму справиться с негативными факторами, передает ТАСС.

В эфире своей программы на Первом канале Ургант пояснил, что «это не те препараты для сверхспособностей, которые испытывал на себе Тима Белорусских». Ургант в шутку предположил, что космонавтам могла бы помочь способность, подобная той, что есть у героя комиксов про «Людей Икс» Росомахи. Но если у супергероя из рук выдвигаются лезвия, то у космонавтов, считает Ургант, должны выдвигаться «отвертка, стамеска, сверло, шило», чтобы «закручивать, заделывать». «Там есть всегда, что заделывать», – сказал он, а соведущий Дмитрий Хрусталев добавил: «И дырявить».

Также Ургант считает, что космонавтам не помешает «умение терпеть до 45 дней, чтобы вообще не зависеть от поломки туалета». Третья сверхспособность, необходимая космонавтам, по его мнению – «не замечать зависть американцев и не бояться сглаза».

Напомним, в Белоруссии музыканта Тиму Белорусских приговорили к ограничению свободы без направления в исправительное учреждение. Белорусских сознался в обороте наркотиков без цели сбыта.

В августе в обшивке «Союза» обнаружили отверстие после падения давления на МКС. Предположительно, дыра была просверлена целенаправленно.

В сентябре на МКС в отсеке российского модуля «Звезда» обнаружили утечку воздуха, которая превышает величину нормативных утечек. Причина появления трещин в промежуточной камере модуля «Звезда» пока не известна. Впервые о потере воздуха в этом месте стало известно еще в 2019 году. Судя по всему, в 2020 году проблема просто усилилась.

В октябре в российском сегменте МКС сломался туалет.

Вице-премьер РФ Юрий Борисов считает, что состояние конструкций Международной космической станции может привести к катастрофе.



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