Мнение: В США без расизма не могут. Несчастная страна



На фото: блестящий молодой британский хореограф Королевской оперы Лиам Скарлетт, 35 лет, в прошлом году бездоказательно обвиненный в харассменте, получивший фактический запрет на профессию и отвергнутый всеми. Он умер вчера.

У Арбата какие-то вообще уже невероятные сообщения – что прямо сейчас происходит в США в плане “борьбы с расизмом”. Складывается уже четкое ощущение, что в этой стране люди без расизма действительно не могут в принципе – просто не умеют. У них может быть только разный цвет расизма – если не белый (против негров), то черный (против белых). А просто без расизма, по-человечески – не, они просто не знают как. Удивительно!

У Арбата огромный пост – и, как у него принято, к КАЖДОЙ, без исключения, новости у него пруф, на англоязычный источник. Рекомендую пройти по гиперссылке и прочитать его пост целиком. Я сделал выжимку из наиболее шокирующих фактов.

Заодно – чисто ради эксперимента – перепечатал этот текст отдельным постом и выложил в ФБ. Посмотрю, как скоро тамошние дебилы меня забанят на очередные 30 дней. Засекаем время! Время пошло.

В поисках расизма

черные пациенты реже настаивают, что им нужен кардиолог и поэтому их реже направляют к кардиологу, но как только ее кто-то заметил, теперь кто-то должен повысить градус, и объявить, что “color-blind” политика не достигает равенства в медицине, права была Критическая Расовая Теория (КРТ)! Все, понеслось, – госпиталь в Бостоне собирается обслуживать пациентов с предоставлением предпочтений в зависимости от расы. В Род Айленде устроили день прививок только не для белых (зарезервировали 3000 доз вакцины, пришло меньше, остаток выбросили).

Нефтегазовая экономика это расизм. Jingle Bells это расизм. Борьба с ожирением это расизм. Shu-Kun Lin, директор небольшого независимого научного издательства заявил, что верховенство закона это основа западной цивилизации – и это было немедленно объявлено фашистской риторикой, языком белого супремасизма!

Сомнения в существование системного расизма, – это, разумеется, тоже расизм. Во время подкаста одного из ведущих медицинских журналов один из заместителей редактора начал задавать вопросы о том, что за “структурный расизм” такой, и сомневаться, что это действительно расизм, – слушатели сообщили, что они “deeply disturbed”, и его уволили под аплодисменты коллег медиков .

Ильхан Омар превентивно объявила, что раса и этническая принадлежность убийцы обсуждаются как важный вопрос только, когда они не белые! А, когда белые, то это сразу просто сумасшедший и все! Потом выяснилось, это иммигрант из Сирии, Ahmad Al Aliwi Al Issa, который скандировал все левые речевки о Трампе. Немедленное переобувание. Активистка Amy Siskind, которая только что рассуждала, что полиция его не убила потому, что он белый, – сообщила, что не будем привлекать внимание к убийце, повторяя его имя, лучше сосредоточимся на его жертвах.

Племянница Камалы , которая только что писала, что белые мужчины – это крупнейшая террористическая угроза стране , стерла твит и объяснила, что сделала такое предположение потому, что белых не убивают, и что большинство массовых убийств совершается белыми. Извинила себя тем, что верит в два лживых левых расистских стереотипа.

Большинство массовых убийств не совершаются белыми. Белыми совершается “большинство массовых убийств, которые мусолит наша пресса”. Пресса создала впечатление, что массовые убийцы в основном белые, – тщательным подбором историй, и тщательно проговаривая расу убийцы в этих историях.

П.С.1. Разумеется, не все левые переобулись, самые прогрессивные заявили, что убийца достаточно белый, чтобы получить привилегию белизны!

П.С.2. Опять “known wolf”, – ситуация, в рифму с “lone wolf”, которая означает, что ФБР давно знакомы с этим типом, поскольку он проходил по другому расследованию. Точно так же как им был известен тот, кто расстрелял гей-клуб Pulse, и те, которые взорвали Бостонский марафон, и террорист в Fort Hood, и там приводят другие примеры тоже.



Расизм реальный

Сенаторы Hirono и Duckworth отказываются поддерживать номинации Байдена, если не будет правильного расового состава.

The Root сообщает, что белизна – это реальная проблема, которая сокращает жизнь, загрязняет воздух, уничтожает леса, расплавляет полярный лед, и так далее.

Кока Кола разослала письмо своим юридическим фирмам, – ввели расовую квоту на юристов , которые будут работать над делами фирмы. (Как думаете, сколько нам придется ждать, прежде, чем слева потребуют расовую квоту в судебных решениях, – типа, не менее 30 процентов исков должны решаться в пользу расовых меньшинств среди истцов, и/или расовых меньшинств среди юристов?)

Поддержка Трампа со стороны меньшинства объявлена “многорасовой белизной”™.

Уроки расизма

Повсеместно внедряется преподавание Критической Расовой Теории, которая, как всякая левая теория, объявляет, что все аргументы против нее это вражеские вылазки.

Учителей тренируют в первую очередь, чтобы они знали, как растить бойцов Партии.

Новые инструкции школьного совета Иллинойса ставят учителям задачу разделять и поддерживать прогрессивную точку зрения, с перечислением как именно, и, в частности надо преподавать идеи КРТ, и еще требуют расового подхода к наказаниям студентов .

Школьников учат этому расизму не для проформы, как нас когда-то в СССР, но агрессивно, когда ученику приказывают “unlearn” Христианско-Иудейские принципы , которые ему мама внушила, и осудить эксплуататорские структуры его семейной ситуации, веры, пола и расы.

Пропаганда идет напористо, везде, иногда делая это не просто пришлепкой к образованию, но основной массой. Не математику же преподавать, в самом деле, которая, как нам известно, основана на расистской идее, что бывают “правильные ответы”?

По всей стране идет фактическое уничтожение “magnet” школ, куда принимали по экзаменам, объявили, что merit – это расизм, антитеза справедливости.

Законы Ньютона переименованы, чтобы децентрализовать белизну .

В Университете Айовы провели обсуждение по антирасизму в преподавании художественной прозы, один из участников сообщил, что он не преподает белых авторов вообще , и общее обсуждение было о том, что учащимся надо задуматься о своей белизне , и о том, что они все ориентируются на не белую реальность и вкусы .

Шекспира убирают из школьной программы повсеместно. В едином строю с библиотекарями, которые считают, что их задача – зачищать книжные полки от вредных книг. Другие делятся опытом, что Шекспира можно использовать, например, Ромео и Джульету для анализа токсичной маскулинности .

Председатель школьного комитета графства Loudoun, Вирджиния, объявил, что учителей, которые возражают против КРТ, он терпеть не будет!

Одновременно “антирасисты” бросились вычислять родителей, которые выступали против преподавания КРТ , даже инструкцию создали, как надо собирать информацию, внедряться в организации родителей, и как их доксить.

Учитель математики в Нью Йорке тоже объясняет, что “антирасистское” воспитание это просто расизм. Он осмелился возражать против обязательных классов “только для белых”, и ему сказали, что он вредит студентам своей вылазкой, и это харассмент.

Папаша девочки в одной из супер-элитных частных школ Нью Йорка решил ее оттуда забрать, написал открытое письмо, призвал родителей не молчать, и не бояться , поскольку он со многими говорил приватно, и знает, что большинство разделяет его позицию.



О евреях и азиатах

В начале прошлого века университеты страны решили принимать не одних только WASP из хороших семей, но всех, кто сдаст экзамен и может заплатить. К началу 20-х они обнаружили, что у них слишком много евреев. Они изобрели “holistic” прием, когда тебе не обещают никакие конкретные критерии, но объясняют, что решение примут по результатам экзаменов, рекомендаций, эссе, внешкольной активности и так далее. (Рассказывают, что эта политика элитных университетов привела к тому, что гораздо менее элитный City University of New York с 1933-го по 1963-й выпустил 13 будущих лауреатов Нобелевской премии).

Сто лет спустя слишком много азиатов. ВУЗы прыгают на те же расистские грабли. Средний азиат, даже сдав тесты значительно лучше среднего белого или меньшинства, имеет очень мало шансов быть принятым.

Объявили, что тесты это расизм.

Когда группа азиатов подала в суд на Гарвард, те ответили, что азиаты не Гарвардский материал, они в социальном плане “different” и “peculiar”, и уступают другим расам в таких категориях как “likability, helpfulness, courage, kindness, positive personality”.

В 2019-м, когда Нью Йоркский департамент образования взял курс на уничтожение приема по тестам и оценкам в элитные школы и установление расовой справедливости, процент белых был, с точки зрения Демократов, близок к правильному, и лишними оказались азиаты, – и Демократы справились с этой проблемой, объявив, что азиаты “используют близость к белым привилегиям” . Азиаты протестовали, обзывали Школьного Канцлера Carranza расистом, но их послали в жопу.

В Сан Франциско родителей азиатов обвинили в том, что они продвигают “азиатский супремасизм”, заставляя своих детей много работать , и их достижения деморализуют другие меньшинства. Та же дама, которую я уже цитировал с рассказом, что “merit” это расизм, объясняла, что азиаты нарочно пытаются быть “хорошим” меньшинством, используя эти бело-супремасистские идеи для того, чтобы преуспеть, вместо того, чтобы выступать против Трампа. Вот еще.

В штате Вашингтон азиатов засчитывают белыми, чтобы не портили статистику, которая должна показывать белую привилегию.

В Бостоне отменили экзамены для приема в продвинутые классы, поскольку слишком много белых и азиатов.

Вот еще, – слушания в Конгрессе по анти-азиатской дискриминации, член Комиссии по Гражданским Правам, Peter Kirsanow соглашается, что дискриминация есть, и говорит, что самый яркий пример это Гарвард, — и тут Lieu взрывается и орет, мол, прекратите нерелевантные темы! — Хотя, если Lieu интересует дискриминация против азиатов при назначении федеральных судей, а Гарвард является главным поставщиков этого товара, то очень даже релевантная тема. Но, очевидно, неприятная для Партии.

В КРТ есть проблема – считать ли евреев белыми или нет, угнетателями, или угнетенными. Как заметил Ed Driscoll, если ваша идеология обсуждает подобный вопрос, самое время задуматься.

Трамп и Байден

Трамп издал указ, запрещающий преподавание расизма КРТ в правительственных учреждениях и тех, которые получают федеральные деньги. Байден этот запрет отменил, назвав это “важным и нужным преподаванием дайверсити и инклюжена”.

Администрация Трампа подала в суд на Yale за дискриминацию азиатов при приеме.

Байден этот иск отозвал.

Трамп создал “Комиссию 1776” по изучению, как в школах преподают историю, назвав Проект 1619 (это наш аналог Краткого Курса™) “токсичной пропагандой”. Он забыл добавить прилагательное “лживой”. CNN называют это “более аккуратной исторической программой”, хотя создатель ее уже призналась, что это не история, а пропаганда.

Комиссия заключила, что Американское общество поляризовано как никогда после Гражданской Войны, что под прикрытием борьбы за равенство прав и равенство перед законом идет борьба за “социальную справедливость”, которая сортирует людей по разным классам привилегий. И что это прямая противоположность мечте Мартина Лютера Кинга. CNN назвали выводы комиссии расистскими.

Байден Kомиссию 1776 распустил.

Байденский советники по климату объявили, что в изменении климата частично виноват систематический расизм.

Возглавлять Отдел Гражданский Прав Департамента Юстиции Байден назначил Kristen Clarke, которая когда-то в Гарварде писала статьи о физическом и ментальном превосходстве черной расы , и объявила, что труды Tony Martin основаны на неоспоримых фактах. Martin, среди прочего, утверждал, что первые расистские теории были разработаны евреями . (Вот тут видео, где она на слушаниях по ее утверждению не может прямо ответить на вопрос – надо ли отдавать под суд членов расистской организации, которые в полувоенной форме и с палками стоят около избирательного участка, – поскольку она поддержала прекращение такого дела против Черных Пантер)

По опросу Расмуссена, 40% избирателей считают, что расовые отношения стали хуже за три месяца Байдена, и только 3%, что лучше.