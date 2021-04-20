Мнение: О шахматах и подлом капитализме

Коротко о спорте.

1. В Екатеринбурге возобновился прерванный год назад турнир претендентов на матч с чемпионом мира по шахматам. Это самый длинный перерыв в турнире такого уровня в шахматной истории. Разумеется, форма игроков год назад и сейчас может существенно различаться, так что спортивный характер отбора уже оказался искажен. Но выбирать не приходится, поэтому турнир будут заканчивать как есть, чтобы выявить претендента, который бросит вызов Магнусу Карлсону. Так что сегодня в России повторно стартовало одно из самых важных шахматных мероприятий последних двух лет. После 8-го тура с 5 очками лидирует наш гроссмейстер Ян Непомнящий. На пол очка отстают американец Каруана и француз Вашье-Лаграв. Впереди еще 6 партий.

Обзор 8-го тура турнира претендентов. Каруана сегодня замучал Вашье-Лаграва в эндшпиле после дебютной бомбы, а Грищук совершил натуральный суицид в партии с Алексеенко в ничейной позиции.

Комментирует гроссмейстер Сергей Шипов. Кстати, поздравляю гроссмейстера с прошедшим 55-м днем рождения.

Ну а теперь о подлом капитализме.

2. Европейский футбол переживает исторический коллапс. Группа богатых клубов сговорилась и организовала свою "суперлигу" с блэкджеком и шлюхами, причем никакого спортивного принципа там и близко не будет – все определяют деньги и личные договоренности организаторов. Такой себе турнир миллиардеров и миллионеров, которые соревнуются количеством денег вложенных в купленные клубы. Теперь уже без камуфляжа про спортивные принципы, общеевропейскую футбольную семью и прочий идеалистический бред.

УЕФА уже заявила, что их исключат из классических турниров вроде "Лиги Чемпионов", а игрокам "суперлиги" запретят играть на сборные в любых соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА. Также отменены полуфинальные и финальные матчи Лиги Чемпионов и Лиги Европы. Всерьез стоит вопрос об исключении указанных клубов и из национальных чемпионатов.

Позабавили стенания о том, что футбол это про спорт и соревнования традиций, а не про капитализм и деньги. С точки зрения крупного капитала, который как правило стоит за подобными клубами, определяющее значение имеют деньги и прибыль. И с точки зрения рынка, такой междусобойчик финансово более выгоден, отсюда и интерес богатеев к подобному окукленному мероприятию, с допуском небольшой группы "отобравшихся клубов-плебеев", чтобы создавить видимость, что это общеевропейский спорт. Идея витала уже давно, а коронавирус лишь ускорил процесс. Можно скачать, что рыночек порешал.

«С самого начала от проекта Суперлиги веет зловонным капитализмом, неофутболом для богатеньких, хотя некоторые клубы, поддерживающие этот продукт, объявляют себя народными командами» (с) Marca

«Это не реформа, которая рождает чемпионов, делает игру более увлекательной интересной и конкурентоспособной … Суперлига — лицензия на уничтожение принципов и соревновательного духа футбола, наград для лучших в этой области» (c) Tuttosport.

«Не ошибитесь: данную идею мог придумать только тот, кто действительно ненавидит футбол всем сердцем. Так сильно, что хочет его зарезать, выпотрошить, расчленить, от любительского матча до чемпионата мира. Тот, кто считает саму идею соревновательного спорта оскорбительной, нездоровым отвлечением от главной цели, которая в некотором смысле всегда была главной целью капитализма" (с) The Guardian.

— Разговоры о Суперлиге — это шаг назад в 70-летней истории европейского клубного футбола. Я был и игроком провинциальной команды в 1960-х, и тренером «Абердина», выигравшего Кубок обладателей кубков, — для небольшого шотландского клуба это было сродни покорению Эвереста. Когда я работал в «Ман Юнайтед», мы играли в четырех финалах Лиги чемпионов, и это были самые особенные моменты. Я не уверен, что «МЮ» имеет отношение к происходящему. Я не принимаю участия в процессе принятия решений. (с) Алекс Фергюсон

И так далее. Хотя что же с точки зрения накопления капитала делают неправильно владельцы клубов? Они делают бизнес и зарабатывают деньги. Нет ли социализма в критике этих эффективных господ и требования к государству и международным организациям вернуть все как было?

А как же "Государство это ночной сторож, рынку лучше известно, как и что продавать"?

В общем, во всех смыслах показательная история. На третий день индеец Зоркий Глаз заметил у себя в вигваме подлый капитализм.

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