На одно свободное рабочее место претендуют шестеро безработных украинцев – Госцентр занятости

По ее словам, на 7 апреля 2021 года, на учете в Госслужбе занятости состояло 429 тыс. безработных. В то же время, в начале месяца в базе данных центра было 77 тыс. актуальных вакансий.

“Таким образом, существенным остается дисбаланс между спросом и предложением рабочей силы. В среднем по Украине на одно свободное рабочее место претендуют шесть безработных”, – сказала она.

Жовтяк добавила, что количество претендентов значительно превышает число вакансий во всех регионах, видах экономической деятельности и профессионально-квалификационных группах. Наибольшее несоответствие спроса на рабочую силу и ее предложения в профессионально-квалификационном разрезе наблюдалось среди служащих и руководителей, на одну вакансию претендовало 17 человек.

В связи с карантином, труднее всего найти роботу официантам, барменам, поварам, баристам и горничным. В свою очередь, больше всего вакансий предлагается в сельском хозяйстве (24% от общего числа), в перерабатывающей промышленности (17%), в сфере торговли (11%).

Среди регионов Украины самая сложная ситуация с трудоустройством в Черкасской области, где на одну вакансию претендуют 14 безработных, подчеркнула директор Госцентра занятости.

Контекст:По данным Госцентра занятости, по состоянию на 1 января 2021 года на учете состояло 459 тыс. безработных. Половина из них – с высшим образованием, 30% – молодежь до 35 лет и 29% – лица в возрасте от 35 до 44 лет.

Согласно данным Госслужбы статистики Украины, опубликованным 24 марта, количество занятого населения в возрасте 15 лет и старше в IV квартале 2020 года составило 15,7 млн человек, а безработных – 1,8 млн человек. Уровень безработицы среди людей в возрасте 15 лет и старше составил 10,1% (в первом квартале – 8,5%, во втором квартале – 9,8%, в третьем квартале – 9,5%).

Как сообщал Госстат, в феврале средняя зарплата украинцев выросла на 212 грн и составляла 12 549 грн, что в 2,1 раза выше уровня минимальной заработной платы (6 тыс. грн). Самую высокую среднюю зарплату в феврале получили работники сферы информации и телекоммуникаций – 23 001 грн.

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