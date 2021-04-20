Пожарные спасли упавшую с моста у Кремля в Москву-реку женщину

В Москве женщина упала с моста в Москву-реку, пострадавшую спасли проезжавшие мимо сотрудники пожарно-спасательной части, сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС.

В тот момент, когда спасатели проезжали по Большому Каменному мосту, командиру отделения показалось, что в реку что-то упало. Пожарные решили подъехать ближе и, увидев толпу людей, поняли, что в реку свалился человек. Сначала женщине бросили спасательный круг, однако она не смогла выбраться из воды. Спасатели сделали обвязку своего коллеги и спустили его в воду, после чего пострадавшую удалось поднять на мост. До приезда медиков она отогревалась в пожарном автомобиле, передает ТАСС.

«Мы не особо-то задумывались, останавливаться или нет, спасать или не спасать. Все произошло стремительно. Но как бы мы могли проехать мимо и не помочь, а уж тем более, оказавшись на месте? Думаю, любой наш коллега поступил бы так же, окажись в аналогичной ситуации», – прокомментировала инцидент командир отделения 37-й пожарно-спасательной части Рушан Аблязов.

На прошлой неделе в Москве спасли 19-летнего юношу, который упал в реку с Крымского моста.