 

Пожарные спасли упавшую с моста у Кремля в Москву-реку женщину

20.04.2021, 2:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Москве женщина упала с моста в Москву-реку, пострадавшую спасли проезжавшие мимо сотрудники пожарно-спасательной части, сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС.

В тот момент, когда спасатели проезжали по Большому Каменному мосту, командиру отделения показалось, что в реку что-то упало. Пожарные решили подъехать ближе и, увидев толпу людей, поняли, что в реку свалился человек. Сначала женщине бросили спасательный круг, однако она не смогла выбраться из воды. Спасатели сделали обвязку своего коллеги и спустили его в воду, после чего пострадавшую удалось поднять на мост. До приезда медиков она отогревалась в пожарном автомобиле, передает ТАСС.

«Мы не особо-то задумывались, останавливаться или нет, спасать или не спасать. Все произошло стремительно. Но как бы мы могли проехать мимо и не помочь, а уж тем более, оказавшись на месте? Думаю, любой наш коллега поступил бы так же, окажись в аналогичной ситуации», – прокомментировала инцидент командир отделения 37-й пожарно-спасательной части Рушан Аблязов.

На прошлой неделе в Москве спасли 19-летнего юношу, который упал в реку с Крымского моста.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

30.07 / США назвали срок полного вывода войск из Афганистана

19.02 / “Что я делаю на корабле, который плывет не в ту сторону?” – Гармаш может выйти из делегации в ТКГ по Донбассу

16.07 / Новый тест Болсонару на COVID-19 оказался положительным

16.09 / Марчук: Мы имеем дело с российской машиной. Ей в какой-то мере удалось приблизить Украину к прямым переговорам с ОРДЛО

05.03 / В РФ начали разработку новой брони для боевой техники

13.01 / ABC News – борьба с коронавирусом напомнила американским медикам войну в Ираке

01.07 / Times – «программа-интенсив» — Китай «беспрецедентно» нарастил активность на своём главном ядерном полигоне

15.04 / “Благодаря этой технологии можно приготовить в разы сочнее блюда”. Кулинарный эксперт рассказал рецепт раствора для выдержки мяса

05.07 / Spiegel – экстремизм в бундесвере опаснее коронавируса — от него нет ни вакцины, ни иммунитета

20.07 / МИД прокомментировал сведения о разногласиях Москвы и Дамаска

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика