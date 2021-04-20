 

Тело ребенка нашли под завалами после взрыва газа в Нижегородской области

20.04.2021, 2:48, Новости дня
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Спасатели нашли тело ребенка под завалами дома в Нижегородской области, где произошел взрыв газа, сообщило МЧС.

В пресс-службе ведомства сообщили, что «в 02.25 мск нашли тело погибшего ребенка». В экстренных службах сообщили, что «судьба всех жильцов дома установлена», людей под завалами не осталось, передает ТАСС.

В кирпичном трехэтажном жилом доме в селе Маргуша произошел взрыв газа, начался пожар, частично обрушились четыре квартиры на втором и третьем этажах. Открытое горение уже ликвидировано. Пострадали четверо взрослых и трое детей. Из-под завалов дома спасли девочку в возрасте 2,5 месяца.



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