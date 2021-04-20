Салют и никаких масок. “Схемы” рассказали подробности празднования дня рождения жены Тищенко во время карантина

Около 19.00 съемочная группа “Схем” зафиксировала, как к отелю подъехал Тищенко. Через час журналисты программы насчитали около 30 гостей. В период жесткого карантина, который действует в Киеве, все они заходили в отель без защитной маски. В районе 21.00, по наблюдениям журналистов “Схем”, на парковке Fairmont уже не было свободного места.

Среди известных гостей, в частности, были нардеп от “Слуги народа” Александр Трухин, глава Черкасской облгосадминистрации Александр Скичко с женой Елизаветой Юрушевой, которая и руководит отелем ее отца Леонида Юрушева, а также экс-гендиректор девелоперской группы компаний Seven Hills Ари Шварц.

В 22.00, несмотря на запрет использования пиротехники “на период сдерживания вооруженной агрессии на востоке Украины”, напротив Fairmont, с Труханова острова, запустили праздничный салют.

Как отметили “Схемы”, к отелю приезжал патруль полиции, правоохранители зашли вовнутрь, но почти сразу покинули заведение.

После публикации информации о праздновании в СМИ и приезда полиции гости не выходили на улицу. Около 2.00 съемочная группа программы уехала, но “автомобили гостей праздника, похоже, остались там на ночь”. Как и машина замглавы фракции “Слуга народа” Николая Тищенко, подчеркнули “Схемы”.

Журналистам удалось получить приглашения, которые жена нардепа Тищенко Барановская посылала гостям. В частности, их просили не публиковать фотографии с события в день празднования и не отмечать локацию.

Скриншот: Natalie Sedletska / Facebook

Контекст:В полиции Киева 19 апреля сообщили, что расследуют проведение депутатом Верховной Рады вечеринки “в одном из отелей Подольского района” столицы во время карантина, не указав при этом имя нардепа.

Это уже не первый случай, когда журналисты сообщают о нарушении Тищенко карантина. В мае прошлого года журналисты проекта Bihus.info выяснили, что ресторан “Велюр”, принадлежащий нардепу, продолжает работать, несмотря на карантин.

Тищенко отрицал, что “Велюр” работает в нарушение карантинных ограничений. Парламентарий объяснил, что заведение закрыто для посетителей и используется как “штаб для личных встреч”.

В Киеве с 20 марта местные власти ввели усиленный карантин. Не работают ТРЦ и учреждения культуры, кафе и бары могут работать только навынос, а школы перешли на дистанционное обучение.

С 5 апреля в Киеве начали действовать более жесткие карантинные ограничения. 14 апреля локдаун в украинской столице продлили до 30 апреля.

видео

Видео: Радіо Свобода / YouTube

—