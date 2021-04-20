Ликвидировано открытое горение после взрыва газа в доме в Нижегородской области

В жилом доме в селе Маргуша в Нижегородской области, где произошел взрыв газа, ликвидировано открытое горение, информирует МЧС.

Пресс-служба губернатора и правительства области сообщила, что «жильцам дома, здоровью которых произошедшее не причинило вред, будет выплачено по 10 тыс. рублей». Пострадавшие получат по 100 тыс. рублей. Если будут жертвы, то их семьям выплатят по 200 тыс. рублей, передает ТАСС.

В пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области сообщили, что под завалами продолжают искать еще одного младенца 2021 года рождения, передает РИА «Новости».

Напомним, в доме в селе Маргуша произошел взрыв газа, начался пожар. Представитель экстренных служб сообщил, что «произошло частичное обрушение четырех квартир на втором и третьем этажах». Пострадали четверо взрослых и трое детей. Из-под завалов дома спасли девочку в возрасте 2,5 месяца.