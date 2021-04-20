Партия Меркель поддержала Лашета в качестве кандидата в канцлеры Германии

Федеральное правление Христианско-демократического союза Германии поддержало главу партии Армина Лашета в качестве кандидата в канцлеры страны, сообщают СМИ.

За Лашета проголосовал 31 человек, еще девять голосов были отданы за лидера Христианско-социального союза Маркуса Зедера, шестеро членов правления воздержались, передает РИА «Новости» со ссылкой на Die Welt.

Выборы в Бундестаг состоятся 26 сентября, действующий канцлер Германии Ангела Меркель не будет принимать в них участия. Немецкий политолог Александр Рар заявлял газете ВЗГЛЯД, что и Лашет, и Зедер, претендующие на выдвижение от альянса ХДС/ХСС, будут продолжать курс Меркель. От социал-демократов список возглавит вице-канцлер, министр финансов Олаф Шольц. Кандидатом в канцлеры от партии «Союз-90»/«Зеленые» избрана сопредседатель политсилы Анналена Бэрбок.