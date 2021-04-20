Coca-Cola решила повысить цены

Цены на напитки компании Coca-Cola вырастут, чтобы компенсировать увеличение затрат на сырье, сообщил гендиректор Джеймс Куинси.

Он сообщил, что в 2021 году производитель «еще хорошо подстрахован», но со следующего года сырье подорожает. Поскольку «давление усиливается», придется «повысить цены», сказал Куинси. Он не уточнил, какие именно напитки вырастут в цене. При этом гендиректор Coca-Cola Company обещал, что рост цен «будет разумным», пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на CNBC.

Coca-Cola Company сообщала, что чистая прибыль, приходящаяся на акционеров компании, по итогам первого квартала уменьшилась на 19% в годовом выражении и составила 2,245 млрд долларов, передает «Прайм».

В декабре сообщалось, что из-за ситуации с коронавирусом Coca-Cola Company сократит 2,2 тыс. рабочих мест, из них 1,2 тыс. – в США. В 2018 году Coca-Cola уже была вынуждена повысить цены на основную продукцию из-за введения пошлин на алюминий.