ФСИН сообщилa о переводе Навального

…из колонии в стационар областной больницы для осужденных.

Алексея Навального переводят из колонии в стационар областной больницы для осужденных. Об этом сообщает управление Федеральной службы исполнения наказаний по Владимирской области.

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«С согласия пациента ему назначена витаминная терапия», — сообщили в УФСИН.

Согласно заявлению, решение о переводе приняла комиссия врачей. Утверждается, что состояние Навального оценивается как удовлетворительное, ежедневно его осматривает врач-терапевт.

Впрочем, один из врачей Навального — кардиолог и кандидат медицинских наук Ярослав Ашихмин — не уверен в эффективности лечения, предлагаемого УФСИН. «Нужно обезболить человека, витамины не являются обезболивающим средством», — напомнил он в беседе с «Новой газетой».

Как отмечают «Важные истории», ИК-3, в больницу которой отправляют Навального, считают одной из самых страшных в области. Адвокаты заключенных, отбывающих там наказание, рассказывали о жестоких пытках своих подзащитных.

Алексей Навальный, который сейчас находится колонии №2 города Покрова, держит голодовку с 31 марта. Он объявил ее, добиваясь допуска к нему независимых врачей: после того, как он оказался за решеткой, у него начались сильные боли в спине и ноге, однако качественного лечения он не получал.

Несколько дней назад врачи политика сообщили, что результаты анализов свидетельствуют о критическом состоянии его здоровья. Как заявили медики, Навальный «должен наблюдаться в реанимации, так как в любой момент может развиться фатальная аритмия». Ему грозит смерть от остановки сердца. Врачи также лично приезжали в ИК-2 в Покрове, однако администрация колонии отказалась согласовать их допуск.

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В покровской колонии оппозиционер оказался по решению Симоновского суда, который удовлетворил ходатайство ФСИН о замене условного срока политика по делу «Ив Роше» на реальный. Политика задержали прямо в аэропорту «Шереметьево» после его возвращения из Берлина, где он проходил реабилитацию после отравления летом 2020 года.

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