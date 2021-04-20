 

ВОЗ: Смертность от COVID в мире растет пятую неделю подряд

20.04.2021, 1:00, Новости дня
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Рост смертности от новой коронавирусной инфекции в мире продолжается пятую неделю подряд, заболеваемости – восьмую, за прошедшую неделю COVID-19 заболели более 5,2 млн человек, сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Число случаев COVID-19 растет восьмую неделю подряд, поступили сообщения о 5,2 млн случаев. Смертность растет пятую неделю подряд, на настоящий момент в ВОЗ пришли сообщения о более чем 3 млн умерших», – передает ТАСС слова главы ВОЗ.

Всего с начала пандемии в мире коронавирусом заболел 141 млн человек. В РФ на сегодняшний день COVID-19 был выявлен у 4 млн 650 тыс. человек, из них умерли 104 тыс.

Тем временем эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутника V» достигла 97,6%.



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