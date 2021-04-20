 

Еврокомиссар оценил вероятную доступность «Спутника V» в ЕС в 2021 году

20.04.2021, 1:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Вряд ли в ЕС до конца 2021 года будет доступно необходимое количество доз российской вакцины «Спутник V» от коронавируса, сообщил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

Он заявил, что сперва следует дождаться «апробации европейским агентством, которое является независимой организацией». Европейское агентство лекарственных средств «должно изучить российское досье в ближайшие недели». Бретон утверждает, что в этом досье «по-прежнему не хватает данных», так что «процесс оценки может занять больше времени».

Далее потребуются «производственные мощности». Как сообщил еврокомиссар, Москва «ищет индустриальных партнеров в Европе», но те «сейчас задействованы в производстве уже одобренных вакцин», передает ТАСС со ссылкой на Figaro.

Он сказал, что «к середине июля в Европе планируется вакцинировать 70% взрослого населения». В деле вакцинации ЕС «хочет отдать приоритет европейцам, выполняя одновременно нашу миссию солидарности, снабжая вакцинами остальной мир».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

31.07 / Обозреватель CNN – из-за Трампа к американцам в мире относятся, как к прокажённым

17.09 / От COVID-19 в мире выздоровело более 20 млн человек

01.07 / Citroen презентовала хетчбэк С4

19.03 / Рада сняла ответственность с производителей вакцин от COVID-19

21.12 / Россияне назвали желаемый размер пенсии

24.11 / “Поверьте, у меня все отросло длинным сразу”. Галкин показал себя “во всей красе”

09.01 / При пожаре в жилом доме в Тюменской области погибли семь человек

17.04 / На Украине зафиксировали четвертый случай смерти после прививки вакциной Covishield

05.12 / Ереван согласовал с Баку обмен пленными по принципу «всех на всех»

17.08 / NewsOne – украинский депутат заявил о намерении Порошенко устроить госпереворот на День независимости

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика