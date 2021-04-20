Еврокомиссар оценил вероятную доступность «Спутника V» в ЕС в 2021 году

Вряд ли в ЕС до конца 2021 года будет доступно необходимое количество доз российской вакцины «Спутник V» от коронавируса, сообщил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

Он заявил, что сперва следует дождаться «апробации европейским агентством, которое является независимой организацией». Европейское агентство лекарственных средств «должно изучить российское досье в ближайшие недели». Бретон утверждает, что в этом досье «по-прежнему не хватает данных», так что «процесс оценки может занять больше времени».

Далее потребуются «производственные мощности». Как сообщил еврокомиссар, Москва «ищет индустриальных партнеров в Европе», но те «сейчас задействованы в производстве уже одобренных вакцин», передает ТАСС со ссылкой на Figaro.

Он сказал, что «к середине июля в Европе планируется вакцинировать 70% взрослого населения». В деле вакцинации ЕС «хочет отдать приоритет европейцам, выполняя одновременно нашу миссию солидарности, снабжая вакцинами остальной мир».