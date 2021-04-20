 

Общественная палата поддержала «театральные» поправки к закону о госзакупках

20.04.2021, 0:38, Новости дня
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В общественной палате (ОП) поддержали поправки в закон о госзакупках, позволяющие учреждениям культуры договариваться с арендаторами своих площадей без проведения торгов. Эти исключения в сферы культуры необходимы, например, для улучшения работы буфетов.

Положительное заключение было подготовлено комиссией Общественной палаты РФ по культуре по итогам диалога с театральными деятелями подготовила Комиссия ОП РФ по культуре. Необходимость изменений объйснил ректор ГИТИСа Григорий Заславский. «Тот, кто делает питание в театре самым дешевым, точно не может быть признан лучшим поставщиком такого рода услуг. Человек, который приходит в театр, не хочет, чтобы бутерброд был дешевым. Он хочет, чтобы бутерброд был свежим и вкусным. Для него очень важно, чтобы этот бутерброд был красивым, и это же касается сувенирной продукции: важно, чтобы это были качественные изделия, которые не сломаются в первую же секунду, а программка не будет пачкать пальцы. Мы в ГИТИСе этих поправок ждем с нетерпением», – рассказал Заславский, слова которого приводит Telegram-канал ОП.

Ранее заместитель Секретаря ОП РФ Александр Галушка в статье для журнала «Эксперт» указал на то, что модель госзакупок, при которой доминирующим критерием отбора поставщика является минимальная цена, приемлема только для стандартных товаров, например биржевых. Делая акцент исключительно на цену, государство выводит с рынка добросовестных поставщиков, сказал Галушка.  

В сентябре 2011 года президент РФ Владимир Путин указал на множество недостатков 94-ФЗ. В частности он отметил отсутствие понятных механизмов контроля исполнения контрактов и мониторинга полученных уже по нему результатов. В итоге все это создает благоприятную среду для коррупции, приводит к необоснованному увеличению сроков исполнения заказа, к многократному завышению реальной стоимости контрактов в погоне за так называемым освоением бюджетных ресурсов, сообщил президент.



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