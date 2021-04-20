Младенца спасли из-под завалов в Нижегородской области

Из-под завалов дома в Нижегородской области, где произошел взрыв газа, живой извлекли девочку в возрасте 2,5 месяца, сообщил областной минздрав.

В Дальнеконстантиновскую ЦРБ доставили «четверых детей, все из одной семьи», причем «девочку 2,5 месяца вытащили из-под завала», сообщили в ведомстве. «Ушибы верхних конечностей, туловища, ссадины, ушиб грудной клетки. Со всеми занимаются врачи», – говорится в сообщении. Один ребенок не получил никаких травм, у мальчика в возрасте 2,5 лет – черепно-мозговая травма. Еще один ребенок получил травму правого голеностопного сустава, передает ТАСС текст сообщения.

В ГУ МЧС по области сообщили, что «судьба одного ребенка остается неизвестной». Уточняется, что пострадали четверо взрослых и трое детей. Для транспортировки одного из пациентов задействуют санавиацию, сообщил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

Пожар локализован на площади 900 кв. м. Площадь разрушений после взрыва составила 1 300 кв. м. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Напомним, в доме в селе Маргуша произошел взрыв газа, начался пожар. Представитель экстренных служб сообщил, что «произошло частичное обрушение четырех квартир на втором и третьем этажах». В экстренных службах сообщили, что причиной взрыва и пожара, по предварительной версии, стала «утечка газа из-за неисправности газового оборудования в квартире на третьем этаже».