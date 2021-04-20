 

МИД Чехии заявил о поддержке Земаном высылки российских дипломатов

20.04.2021, 0:38, Новости дня
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Глава МВД и врио главы МИД Чехии Ян Гамачек утверждает, что президент страны Милош Земан поддержал решение правительства выслать российских дипломатов.

Гамачек сообщил, что он и глава кабмина Андрей Бабиш проинформировали Земана о решении выслать россиян «в связи с подозрением об участии агентов спецслужб РФ во взрывах в Врбетице». Как сообщил министр, Земан в ответ сказал, что в данном вопросе кабмин «имеет его поддержку», передает РИА «Новости» со ссылкой на Чешское ТВ.



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