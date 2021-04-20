 

МВД призвало воздержаться от участия в акциях протеста

20.04.2021, 0:28, Разное
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…из-за коронавируса и «провокаций деструктивно настроенных лиц».

Министерство внутренних дел призвало россиян воздержаться от участия в акциях протеста «в обозначенное организаторами время». Заявление МВД опубликовано на сайте ведомства.

В МВД напомнили, что «в условиях массового скопления людей» очень высок риск заразиться коронавирусом. Кроме того, силовики уверены, что в ходе акций возможны «провокации со стороны деструктивно настроенных лиц». «Предостерегите от участия в несанкционированных акциях своих родных и близких, в особенности несовершеннолетних», — говорится в заявлении.

Правоохранители предупредили, что собираются предпринять все необходимые меры для поддержания порядка. Участникам акций пригрозили задержаниями и привлечением к административной ответсвенности.„

«Любые агрессивные действия участников несогласованных публичных мероприятий, и тем более попытки спровоцировать столкновения с сотрудниками правоохранительных структур, будут расцениваться как угроза общественной безопасности»,

— добавили в ведомстве.

Заявление МВД появилось на фоне обращения сторонника Алексея Навального Леонида Волкова и директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова. Накануне они предложили гражданам выйти на митинг в поддержку оппозиционера в день послания президента Владимира Путина Федеральному собранию. Они напомнили, что Навальный, который держит голодовку в покровской колонии №2 из-за недопуска к нему врачей, находится в критическом состоянии. По словам врачей, ему грозит смерть от остановки сердца.

*Организации внесены Минюстом в перечень НКО, выполняющих функцию иностранных агентов

Источник: Новая газета



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