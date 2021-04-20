 

В России открыли дело против Google из-за непредсказуемых правил YouTube

20.04.2021, 0:22, Новости дня
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В ФАС пожаловалась общественная организация “Центр Интернет-технологий”, которая заявила, что Google “внезапно” блокирует и удаляет аккаунты и контент пользователей в YouTube.

“ФАС России установила, что правила, связанные с формированием, приостановлением, блокировками аккаунтов и обращением контента пользователей в YouTube, являются непрозрачными, необъективными и непредсказуемыми. Это приводит к внезапным блокировкам и удалению аккаунтов пользователей без предупреждения и обоснования действий”, – отметили в сообщении.

Российские антимонопольщики считают, что такое поведение “может привести к ущемлению интересов пользователей и к ограничению конкуренции на смежных рынках”.

После проведения расследования ФАС даст оценку действиям Google и их последствиям для пользователей.

Контекст:YouTube – сервис видеохостинга, созданный в 2005 году американцами Стивом Ченом, Чадом Хердли и Джаведом Каримом. У сайта 2 млрд активных пользователей в месяц.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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