 

США возобновляют санкции против девяти компаний Беларуси

20.04.2021, 0:22, Новости дня
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Санкции будут действовать для “Белнефтехима” и его представительства в США, ОАО “Белшина”, ОАО “Гродно Азот”, ОАО “Гродно Химволокно”, ОАО “Лакокраска”, ОАО “Нафтан”, ОАО “Полоцк-Стекловолокно”, “Белорусского нефтяного торгового дома”. Их список опубликовал минфин США.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что с Беларусью не может быть обычного бизнеса, так как в этой стране “вопиюще пренебрегают правами человека”. Об этом он написал 19 апреля в Twitter.

“Мы призываем белорусские власти немедленно и безоговорочно освободить всех политических заключенных и начать конструктивный диалог по выборам”, – подчеркнул Блинкен.

There can be no business as usual with Belarus given the regime’s flagrant disregard for human rights. We call on the Belarusian authorities to immediately and unconditionally release all political prisoners and engage in a meaningful dialogue on elections.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) April 19, 2021

Разрешение на сотрудничество американских компаний с госпредприятиями Беларуси действовало с 2015 года, оно ежегодно возобновлялось. Власти США учитывали прогресс в Беларуси в сфере защиты прав человека, отметил “Голос Америки”.

Контекст:В Беларуси с 9 августа 2020 года продолжаются акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента (на пике в митингах участвовало по несколько сотен тысяч человек, с начала 2021 года протестная активность упала). По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.
Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра “Весна”, с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.
23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.
Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.
Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. 17 декабря ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций.
19 февраля США и Великобритания ввели новые санкции против Беларуси. Государственный департамент США наложил визовые ограничения на 43 граждан Беларуси, ответственных за подрыв белорусской демократии. В санкционный список Британии вошли 27 человек – чиновники, сотрудники правоохранительных органов и государственных СМИ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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