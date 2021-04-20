 

Личные данные сторонников Навального попали в чужие руки

20.04.2021, 0:18, Разное
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Недавно соратники блогера Алексея Навального анонсировали весеннюю акцию протеста и призвали регистрироваться на сайте тех, кто хочет принять участие в этом мероприятии. Однако база данных с электронными адресами интернет-пользователей попала в чужие руки.

Позже директор ФБК* Иван Жданов заявил, что в базе содержатся только электронные адреса пользователей, никаких уточняющих данных в ней нет. Вместе с тем “Дождь” сообщает, что зарегистрировавшимся на митинг людям пришло письмо от неизвестных, в котором говорится: Жданов лжет.

В подтверждение этих слов в письме указали личные данные пользователей: дата рождения, фамилия, имя, отчество и адрес регистрации. Те, кто получил доступ к базе, также написали:

“Через несколько дней подобное письмо получит твой работодатель”.

Единомышленник Алексея Навального Леонид Волков попытался объяснить утечку личных данных. По его словам, это произошло по вине бывшего сотрудника ФБК*, который смог скачать почтовые логи сервера. Мол, после увольнения работника не учли такую возможность. Волков принес извинения, но не стал называть имя и должность сотрудника.

* признан в России иностранным агентом



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