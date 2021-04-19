Чехия предложила ЕС и НАТО выслать «офицеров российских спецслужб»

Чехия приветствовала бы решение ее союзников по ЕС и НАТО выслать «офицеров российских спецслужб», сообщил глава МВД и врио главы МИД страны Ян Гамачек.

Он заявил, что Прага «получила сильную поддержку», но ждет, что «реакция союзников будет более сильной». Чехия «приветствовала бы, чтобы они провели высылку офицеров российских спецслужб», передает ТАСС.

Реакцию Москвы Гамачек назвал «очень резкой», это не был «пропорциональный ответ». Кабмин Чехии решит, «что делать далее», сказал он. Гамачек не исключил, что со стороны Праги последует «новый пропорциональный ответ», передает РИА «Новости».

Одним из вариантов, по его словам, может быть приведение в паритетное соответствие числа сотрудников посольства РФ в Чехии с количеством дипломатов и служащих технического персонала в диппредставительстве республики в России.

Тем временем Чешское ТВ сообщило, что объявленные персонами нон грата в РФ 20 сотрудников посольства Чехии в Москве и члены их семей прилетели в Прагу. Самолет Airbus А319, принадлежащий минобороны Чехии, приземлился в аэропорту имени Вацлава Гавела.

В свою очередь, внешнеполитическая служба ЕС заявила, что Брюссель «полностью поддерживает и солидарен с Чешской Республикой и сожалеет о реакции РФ выслать 20 чешских дипломатов». Утверждается, что у Чехии есть «обоснованные подозрения в причастности агентов российской военной разведки к взрыву склада боеприпасов в городе Врбетице». «Эти агенты ГРУ также отвечали за покушение на убийство Скрипалей в Солсбери в 2018 году», – сказано в сообщении.

Напомним, Чехия утверждает, что подозревает спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. В связи с этим из Чехии выслали 18 сотрудников посольства России, которые, по утверждению местных спецслужб, якобы являются офицерами российской разведки. Российский МИД выразил решительный протест. Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата. В Чехии заявили, что взрыв не был актом гостерроризма, «это было нападение на товар, который предназначался для болгарского торговца (оружием), который затем, наверное, хотел продать его». Речь идет о продаже вооружения Украине через печально известного болгарского «торговца смертью» Гебрева.