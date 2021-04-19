 

Пентагон не нашел связи между потерями в Афганистане и Россией

19.04.2021, 23:46, Новости дня
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Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что ему не известно о какой-либо связи между потерями США в Афганистане и слухами о «сговоре» Москвы с боевиками.

Кирби заявил, что ему «не известно о какой бы то ни было конкретной взаимосвязи между потерями среди американских военнослужащих в Афганистане и этой идеей». Он подчеркнул, что «хочет это дать понять» – ему «о такой взаимосвязи не известно», как «не известно о конкретном контакте с Вооруженными силами РФ на этот счет», передает ТАСС.

Одна из журналистов предположила, что Пентагон «не закрывает дверь» для выводов, отличающихся от выводов разведки. Кирби ответил: «Это не Пентагон закрывает дверь, оценки разведсообщества были объявлены не раз». Он напомнил, что «имеется по крайней мере уровень уверенности от низкого до среднего, невысокая уверенность», передает РИА «Новости».

«Но все же это уже повод для нас быть обеспокоенными и хотеть получить больше ответов…Мы считаем, что русские должны быть более открытыми и транспарентными относительно того, насколько это правдиво», – сообщил представитель Пентагона.

Его также спросили, могут ли войска США вернуться в  Афганистан для участия в контртеррористических операциях. Кирби сообщил, что «нет никаких планов по повторной отправке американских военнослужащих».



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