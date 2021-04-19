Отдать вашу честь!

Чем угрожают штатским звезды на плечах секретарей судебных заседаний.

«Если вы, штатские, такие умные, то почему строем не ходите?» — такая присказка ходила в военных лагерях, где летом 1974 года в составе мужской половины 4-го курса юридического факультета МГУ мы проходили сборы для присвоения звания лейтенанта запаса. Там, в сосновом бору, еще росли белые грибы, но майор (забыл, как его) не разрешал нарушать строй, а за грибами посылал потом своих шестерок — вот кто был умным на самом деле.

Присказку же эту мы, будущие юристы, полагали тогда анекдотом. Ан нет: в последние дни не всегда дисциплинированные участники судебных заседаний шлют «Новой» фотографии секретарей судебных заседаний и помощников судей в погонах. И то: прокуроры и следователи давно в мундирах, судьи — в мантиях (правда, пока без погон), а их «аппарат» — словно сброд какой-то…„

Как нам удалось выяснить, идея «обмундировать» судебный аппарат лоббируется Верховным судом РФ с 2016 года.

В 2017 году он даже внес в думу проект закона «О государственной судебной службе», статья 50 которого предусматривает обязательные к ношению «форменную одежду и официальные символы (знаки) для служащих судебной службы» — они «будут разрабатываться Судебным департаментом, согласовываться Геральдическим советом при Президенте РФ и утверждаться Советом судей РФ».

Проект, требующий дополнительных ассигнований и без того небедному Судебному департаменту, не был поддержан правительством, но в марте 2021-го все же рекомендован Комитетом Госдумы по государственному строительству и законодательству к первому чтению. 13 апреля он был категорически отвергнут «соисполнителем» — почему-то Комитетом по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, но в ближайшее время, видимо, все же будет рассмотрен.

А пока введение «обмундирования» в судах — чистая партизанщина. Какое-то время в некоторых судах секретари судебных заседаний появлялись в голубых рубашках без погон, похожих на прокурорскую форму, а в последнее время в нескольких московских судах секретарш нарядили в рубашки цвета хаки с погонами и звездами. Агентство ТАСС уточнило (13 апреля), что

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«нововведение появилось после того, как в должность председателя Мосгорсуда вступил Михаил Птицын».

Тогда понятно: Ольга Егорова — дама до мозга костей, и защитный цвет ей, видимо, был не по нутру. Сменивший же ее Птицын прошел многолетнюю службу в гарнизонных судах и взялся за введение любезного военным единообразия со свойственной им всем решительностью.

Председатель Мосгорсуда Михаил Птицын. Фото: пресс-служба Северо-Кавказского военного округа

По данным Института проблем правоприменения Европейского университета в Санкт-Петербурге, четыре года назад среди вновь назначаемых президентом судей две трети имели опыт работы только или преимущественно в аппарате судов, и эта доля постоянно увеличивалась. Плох солдат, который не мечтает стать генералом, а хороший солдат не умничает, выполняет движения по разделениям, поворачивается через левое плечо и угадывает мысль начальства еще прежде этой мысли, если она есть. Так держать, ваша будущая честь!

Да и в общий милитаристский тренд это славно вписывается. Форма практична, дисциплинирует, позволяет девушкам экономить на платьях и укрепляет корпоративный дух. В ней не было бы ничего дурного, если бы в людях, которым больше особенно нечем гордиться, она не воспитывала заодно и некоторого презрения к тем, кто без формы. А в нас, штатских, века российской истории укрепили, напротив, известную робость перед всяким индивидом в погонах — ну, так нам, нестроевым, и надо.

Леонид Никитинский

P.S.Как нам сообщили, форму сотрудников аппарата судов — пока в отсутствие закона и финансирования — заставляют приобретать за свой счет.

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