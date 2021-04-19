В восьми населенных пунктах Херсонской области вещает только российское ТВ – правозащитники

Исследование охватило 21 населенный пункт.

“В восьми удалось поймать российское телевидение. Украинского телевидения в них поймать не удалось. Телевидение сканировали во всех направлениях антенны. В населенном пункте Громовка вообще не удалось отсканировать телевидение, сигнал отсутствовал при всех направлениях антенны”, – отметили в правозащитной группе.

В остальных местах вещают только украинские телеканалы.

Правозащитники посчитали, что в Херсонской области вещают до 32 телеканалов. В поселках Александровка, Григоровка, Строгановка и Раздольное вещает 20 телеканалов РФ.

В Крымской правозащитной группе подчеркнули, что стратегия деоккупации и реинтеграции временно оккупированного Крыма определила принципы информационной политики.

“Важно, чтобы Украина распространяла украинский медиаконтент не только за пределами государства, но и в первую очередь обеспечила все необходимые условия для того, чтобы украинское телевидение было доступно для украинских граждан в регионах, которые граничат с оккупированными территориями, включая Херсонскую область”, – отметили в сообщении.

Контекст:Крым был оккупирован Россией весной 2014 года после незаконного референдума. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. На админгранице между Крымом и материковой частью Украины действует контрольно-пропускной режим.

Решение Совета нацбезопасности и обороны Украины от 11 марта о стратегии деоккупации и реинтеграции полуострова президент Владимир Зеленский ввел в действие 24 марта.

Стратегия определяет комплекс мер дипломатического, военного, экономического, информационного, гуманитарного характера, направленных на восстановление территориальной целостности, государственного суверенитета Украины в международно признанных границах путем деоккупации и реинтеграции Крыма.

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