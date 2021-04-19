Чехия исключила Россию из тендера на расширение АЭС “Дукованы” после скандала между странами

“Росатом” не сможет быть и субподрядчиком на проекте, добавил он. Причина – взрыв на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году, к которому, по утверждению властей Чехии, причастны спецслужбы РФ.

Против участия “Росатома” в тендере ранее высказался премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, писало Pravo 18 апреля.

Контекст:16 октября 2014 года в чешской деревне Врбетице взорвался склад, в котором хранилось 58 тонн боеприпасов, отмечает Lidovky. Во время взрыва погибло два человека, а жителей окрестных сел эвакуировали. Второй взрыв случился 3 декабря того же года, но уже на другом складе Врбетице, там хранилось 98 тонн боеприпасов. Работы по ликвидации последствий взрывов длились почти шесть лет и закончились осенью прошлого года. Нанесенный ущерб и затраты, необходимые для очистки территорий возле складов, оценивают примерно в 1 млрд чешских крон (1,3 млрд грн).

17 апреля власти Чехии объявили, что к осеннему взрыву на складе во Врбетице могут быть причастны россияне Александр Петров и Руслан Боширов. Именно их называли отравителями российского экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери. Россиян объявили в розыск.

Также 17 апреля глава министерства внутренних дел Чехии, и.о. главы МИД Ян Гамачек объявил, что в течение 48 часов 18 российских дипломатов должны покинуть территорию страны, так как они “были четко идентифицированы спецслужбами Чешской Республики как офицеры российских спецслужб”. Спикер министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что РФ ответит на выдворение из Чехии 18 российских дипломатов.

Гавличек в ответ на информацию о причастности спецслужб РФ к взрывам во Врбетице заявлял 18 апреля, что это может повлиять на участие “Росатома” в тендере на завершение строительства АЭС “Дукованы”.

АЭС “Дукованы” мощностью 2 ГВт построена в 1985–1987 годах. Состоит из четырех энергоблоков типа ВВЭР-440 по 505 МВт каждый. АЭС обеспечивает около 20% энергопотребления страны.

Изначально среди кандидатов на тендер по строительству нового энергоблока были заявлены “Росатом”, китайская CGN, американо-канадская Westinghouse, французская EdF и южнокорейская KHNP. В марте власти Чехии исключили из тендера китайскую корпорацию.

Строительство нового блока АЭС должно начатся в 2029 году, ожидается, что в 2036 году он будет введен в эксплуатацию, писало издание iROZHLAS.

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