Футбольный скандал в Европе, “нормандские” переговоры и российские дипломатические войны. Главное за день

Война в Украине

Советники лидеров “Нормандской четверки” провели переговоры в видеоформате. Меры, которые бы могли усовершенствовать механизм контроля за соблюдением перемирия, советники поручили проработать в подгруппе по безопасности ТКГ.

По данным российских СМИ, переговоры длились более трех часов, но конкретными договоренностями не завершились. В Офисе президента Украины сообщили, что украинская сторона внесла ряд предложений по совершенствованию функционирования режима прекращения огня, например, по более строгой ответственности за снайперские обстрелы.

По данным верховного представителя Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля, численность российских войск на границе с Украиной и в оккупированном РФ Крыму достигла максимальной за все время – более 150 тыс. российских военных.

18 апреля боевики на Донбассе восемь раз нарушили перемирие, погиб военнослужащий родом из Грузии Давид Шартава.

В Офисе президента еще раз подчеркнули, что Украина будет добиваться завершения конфликта на Донбассе только мирным, дипломатическим путем.

Православная церковь Украины предостерегла жителей страны, лояльно относящихся к российским войскам, и напомнила им о судьбе Иуды.

СБУ проведет масштабные антитеррористические учения в большинстве регионов Украины.

Россия и Чехия обменялись дипломатами

17 апреля глава министерства внутренних дел Чехии, и.о. главы МИД Ян Гамачек объявил, что 18 российских дипломатов должны покинуть территорию страны, так как они “были четко идентифицированы спецслужбами Чешской Республики как офицеры российских спецслужб”. 18 апреля Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии.

МИД РФ считает, что в выдворении российских дипломатов из Чехии есть “американский след”. Кремль категорически не согласен с выводами чешской стороны о причастности агентов России к организации взрывов в Чехии в 2014 году и считает эти выводы “провокационными и недружественными”.

19 апреля дипломаты и члены их семей в обеих странах вернулись в родные страны, сообщает РБК.

Гамачек отметил, что реакция России оказалась сильнее, чем ожидали в Чехии, и парализовала работу чешского посольства в РФ. Помимо того, что, как сообщается, в чешских диппредставительствах в РФ работало вдвое меньше сотрудников, чем в российских в Чехии, россияне выслали из страны заместителя посла. В МИД обдумывают следующий шаг чешской стороны, но высылать российского посла, что означало бы конец дипломатических отношений, пока не хотят.

МИД Украины сегодня также уведомил РФ о высылке российского дипломата – в ответ на высылку украинского консула Александра Сосонюка из Санкт-Петербурга.

В Европе создали новый футбольный турнир

В ночь на 19 апреля 12 футбольных европейских топ-клубов объявили о создании нового турнира – Суперлиги Европы. В состав клубов-основателей вошли шесть команд английской Премьер-лиги: “Арсенал”, “Челси”, “Ливерпуль”, “Манчестер Сити”, “Манчестер Юнайтед” и “Тоттенхем”, – а также по три клуба из Италии и Испании – “Интер”, “Милан”, “Ювентус”, “Барселона”, “Реал” и “Атлетико”. Ожидается, что к Суперлиге присоединятся еще три клуба.

В УЕФА новый турнир назвали “циничным проектом”, который основан на личных интересах нескольких клубов, и запретили футболистам, которые примут в нем участие, выступать на Евро и чемпионате мира.

23 апреля УЕФА может исключить из Лиги чемпионов 12 клубов, стоящих за созданием нового турнира, сообщил член исполкома УЕФА, президент Датского футбольного союза Йеспер Меллер.

Хроники пандемии

По данным Минздрава, в шести регионах Украины за сутки не сделали ни одной прививки от коронавируса. И только в шести регионах Украины (состав не совпадает) не превышен уровень госпитализаций пациентов с коронавирусом.

Министр здравоохранения Максим Степанов ожидает через три-четыре недели после Пасхи роста количества больных COVID-19.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине нужна своя лаборатория по разработке вакцин.

Зеленский не выполнил основные “стадионные обещания”, заявили в КИУ

Эксперты Комитета избирателей Украины проанализировали выполнение обещаний, которые во время дебатов на НСК “Олимпийский” дал Зеленский. По оценке КИУ, большинство обещаний он, став главой государства, не выполнил.

Коломойский купил в США 13 сталелитейных заводов за деньги “ПриватБанка” – расследование

Украинские бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов к 2015 году владели в США 13 сталелитейными заводами, четырьмя офисными небоскребами, отелем с 484 номерами. Их они покупали за деньги, выведенные из “ПриватБанка”, говорится в расследовании американского издания Pittsburgh Post-Gazette.

Отмечается, что для покупки недвижимости в США перевели не менее $490 млн. Следствие установило, что в США фигуранты ввезли еще $268 млн, говорится в материале.

Первый в истории полет вертолета на Марсе прошел успешно

19 апреля на Марсе Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) впервые подняло в воздух прибывший на борту марсохода Perseverance вертолет Ingenuity.

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