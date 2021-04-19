 

Сыну Кадырова присудили победу в турнире по боксу после того, как его начал бить соперник

19.04.2021, 23:28, Новости дня
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В посте отметили, что Адам Кадыров “одержал досрочную победу над своим ровесником Асланом Биттировым, которому был отсчитан нокдаун во втором раунде, и его секунданты сняли боксера с боя”, – отметили в посте.

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Публикация от Official page Boxing “AKHMAT” (@akhmat_boxing)

“Открытые медиа” написали 18 апреля, что соперник Кадырова не был нокаутирован, как об этом объявили. Победу Кадырова-младшего рефери объявил внезапно посреди боя “к удивлению комментаторов”.

В соцсетях распространили видео, на котором видна реальная ситуация.

“На видео поединка видно, что “нокдаун” Биттирову рефери начал внезапно отсчитывать посреди боя, когда спортсмен находился на ногах, не нарушал правила и только начал бить сына Кадырова”, – пишут “Открытые медиа”.

Портал “Грозный Информ” 8 апреля сообщил, что Адам Кадыров “не оставил сопернику ни единого шанса”, а также отметил, что турнир был посвящен памяти дедушки 13-летнего спортсмена, первого президента Чечни Ахмата Кадырова.

Контекст:44-летний Рамзан Кадыров возглавляет Чечню с 2007 года, указ о его назначении подписал президент РФ Владимир Путин.
20 июля 2020 года Госдепартамент США внес Кадырова в черный список и ввел против него и его семьи санкции за нарушения прав человека, пытки и внесудебные убийства за последние 10 лет.
22 марта 2021 года Евросоюз ввел санкции в отношении 11 лиц и четырех организаций из разных стран за нарушения прав человека и злоупотребление ими. Под санкции за преследование ЛГБТ и политических оппонентов попал вице-премьер Чечни Абузайд Висмурадов, которого ЕС называет “неофициальным телохранителем” Кадырова.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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