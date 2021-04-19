Ермак о переговорах советников лидеров “Нормандской четверки”: Украина предложила ужесточить ответственность за снайперские обстрелы

Сообщается, что во время встречи немецкая сторона предложила согласовать обращение политических советников о том, что они приветствуют приверженность дополнительным мерам по укреплению режима прекращения огня, принятым 27 июля 2020 года, и призывают представителей трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе работать над механизмом координации реагирования на нарушения перемирия.

Ермак отметил, что украинская сторона поддерживает такое обращение к ТКГ, также у нее есть много предложений по совершенствованию функционирования режима прекращения огня. В частности, предлагается ввести более строгую ответственность за снайперские обстрелы. Кроме того, при наличии погибших в результате обстрелов рабочая группа ТКГ по вопросам безопасности должна собираться в течение 24 часов, и никто не имеет права отказаться от этого.

Соответствующие предложения украинской стороны сформированы и будут представлены координатору рабочей группы ТКГ по вопросам безопасности, послу Яшару Халиту Чевику во время заседания 20 апреля.

Советники лидеров Украины, Франции, Германии и России также договорились на следующих заседаниях продолжить работу над согласованием кластеров, которые призваны обеспечить выполнение Минских договоренностей для мирного урегулирования ситуации на Донбассе.

Ермак представляет Украину на встречах советников лидеров “Нормандской четверки”. 19 апреля советники должны были обсудить предложенные Францией и Германией кластеры по реализации Минских соглашений, а также, по данным “Интерфакс-Украина”, выполнение договоренностей, достигнутых во время саммита 9 декабря 2019 года об открытии КПВВ на Донбассе, обмене “всех на всех”, допуске международных гуманитарных миссий на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей и прекращении огня.

Украинская делегация в ТКГ сообщила, что на переговорах 19 апреля все стороны подтвердили свое стремление к соблюдению режима полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Российские СМИ заявили, что переговоры советников 19 апреля длились более трех часов, но конкретными договоренностями не завершились.

Контекст:В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе (ТКГ) в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

В Париже 9 декабря 2019 года состоялся последний саммит лидеров “Нормандской четверки”. В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле “всех на всех” до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей” и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в 2020 году, однако этого не произошло.

12 января 2021 года в Берлине состоялись первые в этом году переговоры советников лидеров “Нормандской четверки”. Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак по итогам встречи заявил, что “похвастаться нечем”.

18 марта переговоры советников прошли в формате видеоконференции. На встрече обсудили возвращение к режиму полного прекращения огня на Донбассе. Офис президента Украины сообщил, что за конструктивную позицию на переговорах Ермак поблагодарил представителей Франции и Германии.

Президент Украины Владимир Зеленский 16 апреля встретился с президентом Германии Эммануэлем Макроном, чтобы обсудить ситуацию на Донбассе. К переговорам тет-а-тет присоединилась в видеоформате канцлер Германии Ангела Меркель. По итогам встречи лидеры трех стран выпустили заявление, в котором призвали РФ отвести войска от границ Украины, и подтвердили, что встреча советников лидеров “Нормандской четверки”, на которой будет обсуждаться “дорожная карта” по выполнению Минских соглашений, состоится 19 апреля.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 1 апреля в Офисе президента Украины сообщили, что с начала 2021 года российско-оккупационные войска на Донбассе нарушили режим прекращения огня более 570 раз.

В конце марта – начале апреля СМИ и очевидцы начали публиковать видеодоказательства, что Россия активно перебрасывает военную технику в Крым через Керченский мост и стягивает войска к границе с Украиной. 30 марта главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак подтвердил, что РФ наращивает войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, что “создает угрозу военной безопасности государства”.

Власти РФ на фоне обострения ситуации объявили о контрольной проверке войск. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 13 апреля сказал, что Россия за три недели перебросила к “западным рубежам” две армии и три соединения воздушно-десантных войск, все они задействованы в учениях, которые завершатся в течение 14 дней.

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, нынешняя эскалация со стороны РФ на Донбассе является системной и самой масштабной за последние годы.

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