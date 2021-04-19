 

В Кремле прокомментировали слова Дерипаски о 80 миллионах бедных россиян

19.04.2021, 23:24, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова российского бизнесмена Олега Дерипаски, который раскритиковал Росстат за недостоверные данные о бедности в стране. По мнению предпринимателя, в России более 80 миллионов бедных людей, а не 17,8 миллиона, как указано в официальной статистике.

Песков согласился, что количество малоимущих граждан действительно возросло из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Однако ситуацию удалось улучшить с помощью “выверенных” мер поддержки населения. Представитель Кремля отметил, что несмотря на большие познания Дерипаски в экономике, правительство опирается, в первую очередь, – на данные Росстата, сообщает Ura.ru.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

09.07 / ВОЗ не телега? – Басня

27.07 / Борис Щербаков о сходстве со своим героем в сериале “Старые кадры”: Я не ангел! Но и не сволочь

17.03 / С умершим от удара шайбой хоккеистом Тимуром Файзутдиновым простятся 18 марта

08.01 / Наследство-2020

25.12 / Мнение: О перспективах блокировки Youtube в России

21.09 / Путин демонстративно унизил Лукашенко в Сочи – политолог

01.10 / Медики назвали пять полезных советов, которые помогут похудеть за неделю

14.07 / Дочь показала редкое фото Веры Глаголевой

27.03 / Урологи рекомендуют заниматься сексом 2-3 раза в неделю

28.06 / Бывшая солистка группы «Демо» Саша Зверева родила четвертого ребенка

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика