 

В российской делегации дали оценку позиции Киева на переговорах по Донбассу

19.04.2021, 22:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Учитывая позицию Киева, вряд ли на заседании рабочей группы «нормандской четверки» по безопасности стороны добьются прогресса в переговорах по ситуации в Донбассе, сообщил источник в российской делегации, близкий к переговорам.

В понедельник состоялась видеоконференция политсоветников и представителей МИД стран «нормандской четверки». На переговорах обсудили кластеры по выполнению минских соглашений. Источник РИА «Новости» заявил, что Париж, Берлин и Киев настроены имитировать деятельность и затягивать обсуждение, даже если это приведет к новым жертвам в Донбассе.

На вторник запланировано внеочередное заседание рабочей группы по безопасности – этого потребовала ДНР в связи с гибелью мирного жителя 14 апреля. Судя по позиции Киева, «вряд ли следует ожидать каких-либо подвижек на завтрашнем заседании рабочей группы», сказал источник.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский, говоря о встрече политсоветников «нормандской четверки», заявлял, что к ней «будут разработаны кластеры, сделанные французской и немецкой стороной», они, «с дополнениями Украины, также рассматриваются Россией». По его словам, все четыре страны «подготовят дополнения к этим кластерам – с чем согласны, с чем не согласны». «Эти кластеры – пошаговое выполнение минских договоренностей», – сообщил Зеленский.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

26.09 / Соловьев раскритиковал дипломатический язык Парижа

22.07 / Пелоси пригрозила «выкурить» Трампа из Белого дома, если он откажется признать результаты выборов

30.09 / Судью Рут Гинзбург похоронили на Арлингтонском национальном кладбище

20.02 / Мясников предупредил о болезни опаснее коронавируса

16.09 / “Повару Путина” вернули миллион, который тот перечислил на лечение Навального

11.03 / Платёжный сервис PayPal покупает криптовалютный стартап

11.09 / В санкционном списке США – украинский политик

17.10 / Глава Евросовета: Соглашение о Brexit должно быть выполнено полностью

17.10 / Предсказан рост преступности из-за реформы МВД

01.12 / Украина снова поссорилась с Венгрией

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика