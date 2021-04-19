В российской делегации дали оценку позиции Киева на переговорах по Донбассу

Учитывая позицию Киева, вряд ли на заседании рабочей группы «нормандской четверки» по безопасности стороны добьются прогресса в переговорах по ситуации в Донбассе, сообщил источник в российской делегации, близкий к переговорам.

В понедельник состоялась видеоконференция политсоветников и представителей МИД стран «нормандской четверки». На переговорах обсудили кластеры по выполнению минских соглашений. Источник РИА «Новости» заявил, что Париж, Берлин и Киев настроены имитировать деятельность и затягивать обсуждение, даже если это приведет к новым жертвам в Донбассе.

На вторник запланировано внеочередное заседание рабочей группы по безопасности – этого потребовала ДНР в связи с гибелью мирного жителя 14 апреля. Судя по позиции Киева, «вряд ли следует ожидать каких-либо подвижек на завтрашнем заседании рабочей группы», сказал источник.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский, говоря о встрече политсоветников «нормандской четверки», заявлял, что к ней «будут разработаны кластеры, сделанные французской и немецкой стороной», они, «с дополнениями Украины, также рассматриваются Россией». По его словам, все четыре страны «подготовят дополнения к этим кластерам – с чем согласны, с чем не согласны». «Эти кластеры – пошаговое выполнение минских договоренностей», – сообщил Зеленский.