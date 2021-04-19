ВКС уничтожили до 200 готовивших теракты в Сирии боевиков

Российские ВКС нанесли удары по объектам террористов, которые собирались устроить теракты в крупных городах Сирии, сообщил замглавы Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Александр Карпов.

Карпов рассказал, что замаскированная база боевиков находилась северо-восточнее Пальмиры. Там «велось формирование боевых групп для отправки и проведения терактов в различных регионах страны». Кроме того, на базе изготавливали самодельные взрывные устройства, передает РИА «Новости».

Получив подтверждение информации о местонахождении боевиков, российские самолеты нанесли удары по объектам террористов, «уничтожив два укрытия, до 200 боевиков, 24 пикапа с крупнокалиберными пулеметами, а также около 500 кг боеприпасов и компонентов для создания самодельных взрывных устройств».

Карпов сообщил, что боевики планировали «теракты и нападения на государственные учреждения в крупных городах, с целью дестабилизировать ситуацию в стране в преддверии выборов президента Сирии».

Замглавы Центра по примирению враждующих сторон сообщил, что террористы готовятся в тренировочных лагерях, которые находятся «на неподконтрольных сирийским властям территориях, в том числе в зоне Эт-Танф, которую контролируют вооруженные силы США».

Напомним, президентские выборы состоятся в Сирии 26 мая, выдвижение кандидатов началось 19 апреля и продлится в течение десяти дней. В июле 2020 года в Сирии прошли парламентские выборы. В августе действующий глава государства Башар Асад утвердил новое правительство САР.