Мнение: «Спутник V»: уколоть нельзя блокировать

«Спутник V»: уколоть нельзя блокировать

Ситуация с поставками российской вакцины «Спутник V» в «цивилизованную Европу» достаточно наглядно показывает, что это нисколько не медицинский вопрос. В то время, как по всему миру уже более 60 стран одобрили ее применение и закупают ее (или же ведут переговоры о ее закупке), в Европе политическая целесообразность превалирует над медицинской необходимостью. И даже вердикт научных изданий (в том числе и европейских) нисколько этому не препятствует. Если на Украине открыто говорят, что ни в коем случае не допустят использования российской вакцины (даже в условиях наличия лишь менее качественной индийской или же отсутствия вакцины как таковой), то Европа применяет тактику проволочек. Структуры ЕС сознательно оттягивают вопрос одобрения российской вакцины под различными предлогами, что является отражением текущего уровня отношений Европейского Союза и России.

При этом целый ряд стран, наплевав на «коллективное европейское мнение», вполне открыто ведут сепаратные переговоры с Россией по поводу закупки вакцины «Спутник V», фактически ставя медицинскую необходимость выше «общеевропейской солидарности». Дальше всех пошла Венгрия, которая начала фактически использовать российскую вакцину. Ряд других стран ведут переговоры. В Чехии и Словакии это вызвало правительственные кризисы, так как евроатлантические структуры стремятся любой ценой не допустить заключения подобных сепаратных сделок, которые помимо прочего демонстрируют рыхлость и раздробленность Евросоюза, когда отдельные его члены действуют самостоятельно, игнорируя позицию «единого центра». Отсюда и давление на вакцинных фрондеров, которые ставят здоровье и жизни своих граждан выше «единого атлантического курса».

И если в зависимых сателлитах вроде Украины и Прибалтики позиция по отказу от российской вакцины озвучивается открыто (потому что на местное население всем по большому счету плевать), то в Европе, в условиях продолжающегося коронавирусного кризиса, вспышек смертности и новых локдаунов вкупе с массовыми протестами, открыто отказываться от российской вакцины в условиях недостатка собственной чревато серьезными проблемами. Поэтому на словах структуры ЕС и представители крупных стран как мантру зачитывают тезис, что "«Спутник V» – хорошая вакцина, но пока ее не одобрили, мы не можем ее применять". А когда их спрашивают, а когда же ее одобрят, очень трудно добиться не только конкретной даты, но даже примерного периода одобрения и вакцинирования.

Причина тут, конечно, весьма банальна – блокирование поставок вакцины «Спутник V» в Европу есть вопрос политический, так как массовая вакцинация российской вакциной в Европе разрушает формируемые нарративы о «зловещем, но отсталом Мордоре с Востока». Все это мы уже видели во время прошлогодних событий в Италии, когда российские военные помогали итальянцам бороться с распространением эпидемии. Это вызвало масштабную истерику в евроатлантических кругах, которые организовали целую медийную войну против российских военных врачей, которые «захватывают Европу». В случае с вакциной подход ровно тот же самый. Россия не должна выглядеть страной, которая кому-то помогает, она должна выглядеть как страна, которая всех травит «Новичком», взрывает склады на чужой территории, сбивает «Боинги», вмешивается в выборы, взламывает компьютеры – в общем, хорошо известный суповой набор пропаганды.

Руководят этим процесс Вашингтон и Лондон при посильной помощи импотентного Брюсселя, которому проще казаться, чем быть. Именно поэтому РФ особо и не настаивает на одобрении Брюсселя, предпочитая путь прямых сепаратных переговоров с отдельными членами Европейского Союза, чем еще сильнее раздражает Брюссель, которым мало того, что понукают из Вашингтона, так еще и игнорируют в вопросах европейской вакцинации. Поэтому желание не допустить «Спутник V» на европейский рынок выглядит неодолимым. Есть лишь один сценарий одобрения российской вакцины – если ситуация с коронавирусом в Европейском Союзе будет обвально ухудшаться и ЕС потребуется срочно закупать еще больше вакцин, засунув свою «особую политическую позицию» обратно в карман. Сейчас же ставка делается на то, что оттягивая и блокируя одобрение «Спутника V», ЕС сможет завершить основной процесс вакцинации за счет западных вакцин, после чего заявить, что, в общем-то, в российской вакцине нужды уже и нет.

Примечательна тут и политика Германии, которая тоже на словах признает эффективность вакцины «Спутник V», но так на словах ее и не одобрила. Даже атлантическая пресса в Германии признает, что реальная эффективность «Спутник V» составляет 91,6% и по этому показателю российская вакцина входит в тройку лучших на рынке, при этом у нее нет системных побочных эффектов вроде тех, которые были выявлены у «AstroZeneca». Еще в марте Германия призвала ЕС централизовано закупить «Спутник V», но воз и ныне там. В апреле министр здравоохранения Германии высказывал свое недовольство по этому вопросу.

При этом на фоне виляний федерального правительства Германии отдельные территории Германии или отдельные граждане также проводят свою сепаратную вакцинную политику, игнорируя «общеевропейское» и даже «общегерманское» единство. Приведу наиболее яркие примеры последних недель.

Глава немецкой земли Тюрингия Бодо Рамелов призвал правительство ФРГ дать ЕС понять, что необходимо закупить вакцину от коронавируса "Спутник V" у производителей. Об этом он сообщил местным газетам. По словам политика, "Спутник V" — это большой шанс как можно скорее вернуться к нормальной жизни. Он призвал правительство ФРГ дать ЕС понять, что сейчас следует закупить у производителей "Спутника V" соответствующее количество вакцины. Глава Тюрингии напомнил правительству ФРГ о том, что в 1960-е годы немцы уже получили горький урок, отказавшись от советской вакцины против полиомиелита. По его словам, тогда это осложнило многим детям жизнь или даже лишило их её.

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Власти германской федеральной земли Бавария в среду, 7 апреля, объявили о планах закупить 2,5 млн доз препарата. Об этом сообщил после заседания своего кабинета премьер-министр земли и возможный кандидат от блока ХДС/ХСС на пост канцлера Германии Маркус Зёдер (Markus Söder).

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В настоящий момент европейский регулятор лекарственных средств EMA осуществляет проверку российской вакцины на безопасность применения по той же методике, которая ранее была использована по отношению к другим, уже допущенным к применению в ЕС препаратам: BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. Ожидается, что в апреле представители EMA посетят Россию, чтобы проинспектировать условия производства и хранения вакцины.

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По словам министра здравоохранения Баварии Клауса Холечека (Klaus Holetschek), Бавария уже пописала заявление о намерениях с соответствующей российской структурой касательно поставок "Спутника V". Глава баварского Минздрава сообщила также, что производство препарата в течение 2021 года может начаться на заводе в баварском городе Иллертиссен. При этом Холечек похвалил российскую вакцину как "высокоэффективную".

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Пакетный тур, включающий вакцинацию в Москве "Спутником V" в частной клинике, трехдневное проживание в гостинице и экскурсию по городу, обошелся 50 жителям Франкфурта-на-Майне в 1000 евро. Они прибыли за первым компонентом препарата. "Очень много немцев хотят приехать в Москву за прививкой и совместить с отдыхом и культурной программой", – цитирует Euronews организатора тура Ханса Бланка. По словам одного из участников поездки Уве Кейма, в Германии, чтобы получить прививку, нужно ждать от пяти до девяти месяцев. Поэтому он принял решение искать другие варианты. Вначале хотел поехать в Сербию. Однако затем выбрал России, и это сработало.

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Майкл Кречмер, глава земли Саксония, которая когда-то входила в состав ГДР, сказал, что для правительства предпочтительнее вести переговоры с продюсерами Sputnik V для всей Германии. «Все доступные вакцины должны использоваться при условии, что они безопасны и получат одобрение. Мы бы все вакцинировали гораздо больше, если бы были доступны достаточные дозы», – сказал он Die Zeit. «Россия – великая страна науки, и у меня нет ни малейшего сомнения, что тамошние ученые способны создать эффективную вакцину».

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Федеральный министр земли Мекленбург-Передняя Померания Германии Мануэла Швезиг объявила во вторник из Шверина, что государство намерено закупить до 1 млн доз вакцины Sputnik V российского производства. Предварительный контракт должен быть согласован министром экономики, и цель состоит в том, чтобы после утверждения EMA 500 тыс. доз были доставлены в начале июня, а остальные 500 тыс. доз – как можно скорее после этого. Мануэла Швезиг подчеркнула, что ЕС и Германия не должны повторять ту же ошибку, что и с вакциной BioNTech, и не закупать ее слишком поздно. «Не имеет значения, откуда взялась вакцина, важно то, что она хорошая, эффективная и одобренная».

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Сотрудник страховой компании Штефан Хайлеман из Германии — он специально прилетел в Россию с семьёй, чтобы привиться именно «Спутником V». «Конечно, я всё продумал и изучил сведения о разных вакцинах и механизмах их действия. Я предпочитаю векторные вакцины, препараты на основе mRNA мне как-то не по душе. Поэтому я принял решение в пользу «Спутника», — рассказал Хайлеман. На короткое время у него появился повод усомниться в верности своего решения: после прививки поднялась температура и ухудшилось самочувствие. Но уже на следующий день эти симптомы прошли. Семья Хайлемана также с удивлением обнаружила, что в России обстановка сейчас гораздо приятнее, чем в Германии: нет жёсткого локдауна, большинство магазинов и ресторанов открыты, но при этом число вновь заразившихся с начала года снижается.

И так далее. Фактически, покуда одобрение вакцины саботируется на уровне Брюсселя и затяжек федерального правительства, региональные правительства Германии занимаются тем же самым, чем в масштабах ЕС занимаются Венгрия и Словакия, пытаясь добиться одобрения и закупки «Спутника V». Но покуда нет одобрения от EMA и официального решения федерального правительства в Германии, желания правительств Баварии, Мекленбурга или той же Саксонии будут наталкиваться на бюрократическую стену, которой блокируют закупку российской вакцины.

Конечно, Меркель не может выйти и назвать главу Баварии «российским агентом», как это делает тот же Зеленский в отношении Медведчука, когда тот заявил о том, что вакцину «Спутник V» можно и нужно применять на Украине, чтобы банально снизить заболеваемость и смертность. Так же нельзя обвинить и главу Мекленбурга в подготовке российской гибридной агрессии из Передней Померании. В этом плане некоторые европейские страны формально более цивилизованны, нежели Украина или Прибалтика.

Россия, разумеется, не против продать немцам вакцину, о чем официально заявлялось, но вполне понятно, что в условиях ограниченных мощностей по ее производству окно для поставок в Германию не бесконечно, тем более что по всему миру очередь из желающих ее купить имеется уже сейчас, даже без европейцев. Но если Европа или та же Германия предпочитают получить большую заболеваемость и смертность, «лишь бы досадить России», то это, конечно же, их выбор. РФ тут может лишь развести руками и продать вакцину тем, кому она нужна и кто не ломает подобные дешевые комедии.

Специально для ИА АСД

https://asd.news/articles/v-mire/sputnik-v-ukolot-nelzya-blokirovat/ – цинк

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